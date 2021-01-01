На західні регіони України насувається буря: попереджають волинських водїв





Про це розповіли в ефірі



Втім, поки вхурделило лише на Закарпатті. Вершини гір уже кілька днів замітає сильним снігом. А от вже у підніжжях, видно з камер гірськолижних курортів, дощ і мокрий сніг.



Рано діставати санчата місцевим і на Львівщині, Волині та у центральних областях - на дорогах там утворилася снігова каша. Через слизоту рятувальники закликають бути обережними водіїв.



У столиці поки сухо. А от на сході та півдні буде по-весноному тепло. Подекуди - аж до +14 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Буря насувається на Україну: у всіх західних регіонах, прогнозують синоптики, слід чекати віхоли та пронизливого вітру.Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.Втім, поки вхурделило лише на Закарпатті. Вершини гір уже кілька днів замітає сильним снігом. А от вже у підніжжях, видно з камер гірськолижних курортів, дощ і мокрий сніг.Рано діставати санчата місцевим і на Львівщині, Волині та у центральних областях - на дорогах там утворилася снігова каша. Через слизоту рятувальники закликають бути обережними водіїв.У столиці поки сухо. А от на сході та півдні буде по-весноному тепло. Подекуди - аж до +14 градусів.

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