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На західні регіони України насувається буря: попереджають волинських водїв

На західні регіони України насувається буря: попереджають волинських водїв
Буря насувається на Україну: у всіх західних регіонах, прогнозують синоптики, слід чекати віхоли та пронизливого вітру.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.

Втім, поки вхурделило лише на Закарпатті. Вершини гір уже кілька днів замітає сильним снігом. А от вже у підніжжях, видно з камер гірськолижних курортів, дощ і мокрий сніг.

Рано діставати санчата місцевим і на Львівщині, Волині та у центральних областях - на дорогах там утворилася снігова каша. Через слизоту рятувальники закликають бути обережними водіїв.

У столиці поки сухо. А от на сході та півдні буде по-весноному тепло. Подекуди - аж до +14 градусів.

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Теги: снігова буря, Волинь, погода
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