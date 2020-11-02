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Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО

Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО
Нового вигляду набула ще одна ділянка регіональної автодороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ. Йдеться про понад 4-кілометровий відтинок між населеними пунктами Озеро і Тростянець.

Про це повідомили у службі автомобільних доріг Волині.

"Наразі тут укладено лише вирівнюючий шар асфальту, та вже зараз водії зітхнули з полегшенням, адже проїзд став значно комфортнішим і безпечнішим", - йдеться у повідомленні служби.

Ремонт на ділянці Озеро–Тростянець стартував наприкінці жовтня. Що зробили:

-відфрезерували старе дорожнє покриття;
-посилили основу щебенево-піщаною сумішшю, обробленою цементом;
-влаштували вирівнюючий шар дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.

Тривають роботи з облаштування узбіч.

Ремонт проводиться силами підрядного підприємства ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

Фінішне асфальтування відрізку Озеро–Тростянець та ряд інших робіт, передбачених проєктною документацією, відбудуьтся в наступному році.

Це одна з чотирьох ділянок дороги Р-14, що відновлюється в нинішньому році. Дорожники працюють ще на відтинках шляху у селищі Колки, в селі Розничі та на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ».
Загалом на Р-14 охоплено ремонтом 14,1 км, із яких майже на 8 км влаштовано верхній шар нового дорожнього покриття, а решта вже з першим шаром асфальту.
Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО
Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО
Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО
Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО

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Теги: ремонт дороги, Волинь
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