Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО
Сьогодні, 10:45
Нового вигляду набула ще одна ділянка регіональної автодороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ. Йдеться про понад 4-кілометровий відтинок між населеними пунктами Озеро і Тростянець.
Про це повідомили у службі автомобільних доріг Волині.
"Наразі тут укладено лише вирівнюючий шар асфальту, та вже зараз водії зітхнули з полегшенням, адже проїзд став значно комфортнішим і безпечнішим", - йдеться у повідомленні служби.
Ремонт на ділянці Озеро–Тростянець стартував наприкінці жовтня. Що зробили:
-відфрезерували старе дорожнє покриття;
-посилили основу щебенево-піщаною сумішшю, обробленою цементом;
-влаштували вирівнюючий шар дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.
Тривають роботи з облаштування узбіч.
Ремонт проводиться силами підрядного підприємства ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
Фінішне асфальтування відрізку Озеро–Тростянець та ряд інших робіт, передбачених проєктною документацією, відбудуьтся в наступному році.
Це одна з чотирьох ділянок дороги Р-14, що відновлюється в нинішньому році. Дорожники працюють ще на відтинках шляху у селищі Колки, в селі Розничі та на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ».
Загалом на Р-14 охоплено ремонтом 14,1 км, із яких майже на 8 км влаштовано верхній шар нового дорожнього покриття, а решта вже з першим шаром асфальту.
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Про це повідомили у службі автомобільних доріг Волині.
"Наразі тут укладено лише вирівнюючий шар асфальту, та вже зараз водії зітхнули з полегшенням, адже проїзд став значно комфортнішим і безпечнішим", - йдеться у повідомленні служби.
Ремонт на ділянці Озеро–Тростянець стартував наприкінці жовтня. Що зробили:
-відфрезерували старе дорожнє покриття;
-посилили основу щебенево-піщаною сумішшю, обробленою цементом;
-влаштували вирівнюючий шар дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.
Тривають роботи з облаштування узбіч.
Ремонт проводиться силами підрядного підприємства ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
Фінішне асфальтування відрізку Озеро–Тростянець та ряд інших робіт, передбачених проєктною документацією, відбудуьтся в наступному році.
Це одна з чотирьох ділянок дороги Р-14, що відновлюється в нинішньому році. Дорожники працюють ще на відтинках шляху у селищі Колки, в селі Розничі та на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ».
Загалом на Р-14 охоплено ремонтом 14,1 км, із яких майже на 8 км влаштовано верхній шар нового дорожнього покриття, а решта вже з першим шаром асфальту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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