Між волинськими селами ремонтують дорогу регіонального значення. ФОТО

Нового вигляду набула ще одна ділянка регіональної автодороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ. Йдеться про понад 4-кілометровий відтинок між населеними пунктами Озеро і Тростянець.Про це повідомили у службі автомобільних доріг Волині."Наразі тут укладено лише вирівнюючий шар асфальту, та вже зараз водії зітхнули з полегшенням, адже проїзд став значно комфортнішим і безпечнішим", - йдеться у повідомленні служби.Ремонт на ділянці Озеро–Тростянець стартував наприкінці жовтня. Що зробили:-відфрезерували старе дорожнє покриття;-посилили основу щебенево-піщаною сумішшю, обробленою цементом;-влаштували вирівнюючий шар дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.Тривають роботи з облаштування узбіч.Ремонт проводиться силами підрядного підприємства ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".Фінішне асфальтування відрізку Озеро–Тростянець та ряд інших робіт, передбачених проєктною документацією, відбудуьтся в наступному році.Це одна з чотирьох ділянок дороги Р-14, що відновлюється в нинішньому році. Дорожники працюють ще на відтинках шляху у селищі Колки, в селі Розничі та на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ».Загалом на Р-14 охоплено ремонтом 14,1 км, із яких майже на 8 км влаштовано верхній шар нового дорожнього покриття, а решта вже з першим шаром асфальту.