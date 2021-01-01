У волинському місті вночі місцевий житель влаштував стрілянину з рушниці

Вночі 2 грудня, на вулиці у місті Рожище на вулиці Коте Шолокадзе невідомий із рушниці стріляв в електроопори, а по вулиці Промисловій - пошкодив вивіску підприємства, чим заподіяв йому матеріальну шкоду.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники відділення поліції №1 (Ківерці) оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний місцевий житель.У чоловіка поліцейські влучили рушницю ТОЗ-16, яка не зареєстрована у законному порядку. Її направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.