У волинському місті вночі місцевий житель влаштував стрілянину з рушниці
Сьогодні, 10:26
Вночі 2 грудня, на вулиці у місті Рожище на вулиці Коте Шолокадзе невідомий із рушниці стріляв в електроопори, а по вулиці Промисловій - пошкодив вивіску підприємства, чим заподіяв йому матеріальну шкоду.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники відділення поліції №1 (Ківерці) оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний місцевий житель.
У чоловіка поліцейські влучили рушницю ТОЗ-16, яка не зареєстрована у законному порядку. Її направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники відділення поліції №1 (Ківерці) оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний місцевий житель.
У чоловіка поліцейські влучили рушницю ТОЗ-16, яка не зареєстрована у законному порядку. Її направлять на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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