У Луцьку затримали двох п'яних водіїв і одного «під кайфом»

У нічну зміну сьогодні, 3 грудня, патрульні у Луцьку виявили трьох водіїв, які керували у стані сп’яніння.Так, першого керманича патрульні виявили на вулиці Ковельській, що у Луцьку. Кермувальник Volkswagen Jetta, після виявлених у нього ознак алкогольного сп’яніння, пройшов огляд на місці події.Результат — 1,48 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.Згодом поліцейські виявили ще двох керманичів, в яких виявили ознаки алкогольного та наркотичного сп’яніння. Один з водіїв, який керував Volkswagen Passat, відмовився від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння на вулиці Володимирській.Іншого ж, водія ВАЗ 2107, який проїхав перехрестя на Рівненській на заборонений червоний сигнал світлофору, зупинили у с.Струмівка і виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, чоловік також відмовився.На усіх керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень та відсторонили від керування.