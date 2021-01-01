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Жителька Рівненщини хотіла виїхати за кордон через Волинь з фейковим COVID-сертифікатом

Жителька Рівненщини хотіла виїхати за кордон через Волинь з фейковим COVID-сертифікатом
Аби не перебувати на самоізоляції, 38-річна громадянка, мешканка міста Острог Рівненської області, пред’явила фальшивий сертифікат про вакцинацію співробітникам Державної прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг».

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Подія трапилась у листопаді цього року.

Відомості за цим фактом зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Учора поліцейські оголосили громадянці про підозру за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Мова йде про використання завідомо підробленого документа. Триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини, а також походження підроблених сертифікатів.

Тепер правопорушниці, відповідно до санкції статті інкримінованого злочину, загрожує штраф або до шести місяців арешту чи до двох років обмеження волі.




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Теги: підробка сертифікатів вакцинації, Устилуг
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