Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО

Учора, 2 грудня, в пункті пропуску «Ягодин» під час прикордонно-митного контролю у громадянина України оглядова група знайшла шістдесят таблеток з вмістом наркотичної речовини.Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Їх віз за кордон пасажир рейсового автобуса, 28-річний житель Нововолинська. Чоловік сховав блістери з таблетками «Метадон-ЗН» у внутрішній кишені куртки.Наркотичні лікарські засоби, обіг яких обмежено, вилучили співробітники СБУ.До компетентних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.Нагадають, що з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», у якому зазначено про лікарські засоби, що обмежені до вільного переміщення через кордон, можна ознайомитися у Постанові КМУ №770 від 06.05.2000 року.