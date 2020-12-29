Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Учора, 2 грудня, в пункті пропуску «Ягодин» під час прикордонно-митного контролю у громадянина України оглядова група знайшла шістдесят таблеток з вмістом наркотичної речовини.
Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Їх віз за кордон пасажир рейсового автобуса, 28-річний житель Нововолинська. Чоловік сховав блістери з таблетками «Метадон-ЗН» у внутрішній кишені куртки.
Наркотичні лікарські засоби, обіг яких обмежено, вилучили співробітники СБУ.
До компетентних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.
Нагадають, що з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», у якому зазначено про лікарські засоби, що обмежені до вільного переміщення через кордон, можна ознайомитися у Постанові КМУ №770 від 06.05.2000 року.
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Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Їх віз за кордон пасажир рейсового автобуса, 28-річний житель Нововолинська. Чоловік сховав блістери з таблетками «Метадон-ЗН» у внутрішній кишені куртки.
Наркотичні лікарські засоби, обіг яких обмежено, вилучили співробітники СБУ.
До компетентних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.
Нагадають, що з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», у якому зазначено про лікарські засоби, що обмежені до вільного переміщення через кордон, можна ознайомитися у Постанові КМУ №770 від 06.05.2000 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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