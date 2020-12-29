вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО

Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО
Учора, 2 грудня, в пункті пропуску «Ягодин» під час прикордонно-митного контролю у громадянина України оглядова група знайшла шістдесят таблеток з вмістом наркотичної речовини.

Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Їх віз за кордон пасажир рейсового автобуса, 28-річний житель Нововолинська. Чоловік сховав блістери з таблетками «Метадон-ЗН» у внутрішній кишені куртки.

Наркотичні лікарські засоби, обіг яких обмежено, вилучили співробітники СБУ.

До компетентних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.

Нагадають, що з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», у якому зазначено про лікарські засоби, що обмежені до вільного переміщення через кордон, можна ознайомитися у Постанові КМУ №770 від 06.05.2000 року.
Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:56
Тільки 29, 4% волинян – повністю вакциновані від коронавірусу
Сьогодні, 11:53
Волинянин намагався у кишені куртки провезти наркотичні таблетки через кордон. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Жителька Рівненщини хотіла виїхати за кордон через Волинь з фейковим COVID-сертифікатом
Сьогодні, 11:26
У Луцьку затримали двох п'яних водіїв і одного «під кайфом»
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
На «Ягодині» пес винюхав наркотики у сумці волинянина. ФОТО На «Ягодині» пес винюхав наркотики у сумці волинянина. ФОТО
10 листопад, 14:00
На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО На «Ягодині» в BMW службовий собака знайшов марихуану. ФОТО
02 березень, 11:23
Молодик, який хотів перевезти наркотики через «Ягодин», постане перед судом Молодик, який хотів перевезти наркотики через «Ягодин», постане перед судом
16 січень, 19:30
На Волині пасажир рейсового автобуса, який їхав у Польщу, ховав наркотики у спідньому та шкарпетках На Волині пасажир рейсового автобуса, який їхав у Польщу, ховав наркотики у спідньому та шкарпетках
29 грудень, 2020, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
02 грудень, 09:08
 8
Розшукують лучанина, який взяв палатку і пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Понад 11 тисяч волинян хворіють коронавірусом, з них понад 90% – невакциновані
Сьогодні, 12:25
 0
Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно
Сьогодні, 12:20
 0
У центрі Луцька знесли зону для відпочинку, яка перебувала у жахливому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8