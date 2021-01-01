Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Кількість виписаних переважає над кількістю госпіталізованих і, відповідно, зменшується загальне число пацієнтів у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні. За останню добу поступило лише 5 людей, а виписали – 14-х.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, зранку 3 грудня там перебувало 138 пацієнтів, під високими потоками кисню – 107, 8 – в реанімації. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 6 людей – у критичному стані, 42 – у важкому. Менше спожито кисню за останню добу – 2,6 тонни, залишалося 10,9 тонн кисню. Сьогодні поповнили запаси на більш ніж 11 тонн кисню.