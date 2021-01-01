Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
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Кількість виписаних переважає над кількістю госпіталізованих і, відповідно, зменшується загальне число пацієнтів у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні. За останню добу поступило лише 5 людей, а виписали – 14-х.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, зранку 3 грудня там перебувало 138 пацієнтів, під високими потоками кисню – 107, 8 – в реанімації. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 6 людей – у критичному стані, 42 – у важкому. Менше спожито кисню за останню добу – 2,6 тонни, залишалося 10,9 тонн кисню. Сьогодні поповнили запаси на більш ніж 11 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, зранку 3 грудня там перебувало 138 пацієнтів, під високими потоками кисню – 107, 8 – в реанімації. Серед усіх, хто зараз там на лікуванні, 6 людей – у критичному стані, 42 – у важкому. Менше спожито кисню за останню добу – 2,6 тонни, залишалося 10,9 тонн кисню. Сьогодні поповнили запаси на більш ніж 11 тонн кисню.
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