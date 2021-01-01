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Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно

Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно
Пригода трапилася на початку жовтня по вулиці Дружби Народів у Луцьку. Близько 6:00 зловмисник, застосувавши газовий балончик, вирвав із рук 59-річної лучанки сумку із грошима та мобільним телефоном.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сума завданих матеріальних збитків склала майже 4 тис. гривень.

На місце події негайно вирушили слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління. Поліцейські отримали детальний опис грабіжника від заявниці, опитали свідків та переглянули відео з камер відеоспостереження, завдяки чому особу зловмисника вдалося оперативно встановити.

Нагадаємо, що зловмисника розшукали у місті Коломия Івано-Франківської області. Він раніше судимий. За місцем його проживання виявили речові докази. Мобільний телефон зловмисник вже встиг здати у ломбард.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) Кримінального кодексу України, досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно

У середу, 1 грудня, Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі умовно.


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Теги: Луцьк, гроші, сумка, грабіжник
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