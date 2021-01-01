вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Понад 11 тисяч волинян хворіють коронавірусом, з них понад 90% – невакциновані

Понад 11 тисяч волинян хворіють коронавірусом, з них понад 90% – невакциновані
У Волинській області станом на 3 грудня – понад 11 тисяч активних хворих на COVID-19. Серед них 90-93% – невакциновані громадяни.

Про це йшлося 3 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19.

Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Надія Костирка повідомила, що на на території області досі спостерігають перевищення кількох індикаторних показників.

«Рівень захворюваності на Волині досі тримається на високому рівні. За попередню добу зареєстрували 669 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужали понад 850 осіб. На жаль, 10 людей померли. За тиждень зареєстрували 2 500 тисяч хворих на COVID-19. Активних хворих на сьогодні – 11 тисяч волинян», - зауважила посадовиця.

Також вона відзначила, що 90-93% хворих – громадяни, які не отримали щеплення проти COVID-19.

Коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання становить 24% при нормативному 20%. Зі слів Надії Костирки, це вказує на високий рівень захворюваності на Волині.

«Щоденно у нашій лабораторії проходять обстеження від 1 500 до 2 тисяч осіб. Близько 40% - позитивні тести», - зазначила вона.
Надія Костирка каже, що рівень захворюваності на території Волинської області перевищений в 9 разів.

Показник рівняь госпіталізацій також перевищений. Упродовж останніх трьох днів цей показник коливався в межах 63-68 % при нормі 60 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, вакцинація, хворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині 750 дітей отримали щеплення проти COVID-19
Сьогодні, 11:59
Тільки 29, 4% волинян – повністю вакциновані від коронавірусу
Сьогодні, 11:53
Цифри ковіду: повідомили статистику хвороби в Україні за добу
02 грудень, 09:03
Цифри ковіду: повідомили статистику щодо недуги в Україні за добу
01 грудень, 08:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують лучанина, який взяв палатку і пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Понад 11 тисяч волинян хворіють коронавірусом, з них понад 90% – невакциновані
Сьогодні, 12:25
Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно
Сьогодні, 12:20
У центрі Луцька знесли зону для відпочинку, яка перебувала у жахливому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
На Волині 750 дітей отримали щеплення проти COVID-19
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині Яка ситуація із «ковідними» хворими у лікарнях Волині
29 листопад, 13:21
Тисячі людей на Волині не прийшли за другою дозою вакцини від COVID-19 Тисячі людей на Волині не прийшли за другою дозою вакцини від COVID-19
26 листопад, 12:57
У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині
25 листопад, 11:15
У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу використали понад 4,6 тонн кисню У ковідному шпиталі в Боголюбах за добу використали понад 4,6 тонн кисню
18 листопад, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
02 грудень, 09:08
 8
Розшукують лучанина, який взяв палатку і пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Понад 11 тисяч волинян хворіють коронавірусом, з них понад 90% – невакциновані
Сьогодні, 12:25
 0
Вирвав із рук лучанки сумку із грошима: зловмисник отримав три роки умовно
Сьогодні, 12:20
 0
У центрі Луцька знесли зону для відпочинку, яка перебувала у жахливому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8