На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО





Про це повідомила Світлана Думська.



Додає: тахів привезли на Волинь з Білгород-Дністровського району Одеської області на Волинь для збільшення популяції та їхнього розведення.



"Фазани не типові для нашої області птахи, але ареал проживання для них прийнятний і вони себе комфортно тут почувають. Зиму теж переносять позитивно", – зазначила речниця лісомисливського господарства області.



Нині фазани перебувають на картинні. Спеціалісти Маневицької районної державної лікарні ветеринарної медицини відібрали кров фазанів, на напруженість імунітету проти хвороби Ньюкасла та для дослідження на грип птиці.



Після карантину, який триватиме впродовж 30 днів, птахів розселять в угіддя на всій Волинській області.



Птахів розмістили у двох новозбудованих фазанаріях – у ДП "Колківський лісгосп" та ДП "Любомльський лісгосп". Частину поселили на базі Волинської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок.



Також фазанарії створені на базі "Звірівського лісо-мисливського господарства" та "Ківерцівського лісгоспу".



Найбільший фазанарій на Волині спорудили в "Горохівському лісо-мисливському господарстві", його площа – один гектар. У лісомисливському господарстві зазначили: впродовж останніх кількох років у лісові та прилеглі масиви випустили понад півтори тисячі птахів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волинь привезли майже чотири тисячі селекційних фазанів. Птахів доставили з Одеси. Нині пернаті перебувають на карантині.Про це повідомила Суспільному речниця Волинського обласного лісомисливського господарстваДодає: тахів привезли на Волинь з Білгород-Дністровського району Одеської області на Волинь для збільшення популяції та їхнього розведення."Фазани не типові для нашої області птахи, але ареал проживання для них прийнятний і вони себе комфортно тут почувають. Зиму теж переносять позитивно", – зазначила речниця лісомисливського господарства області.Нині фазани перебувають на картинні. Спеціалісти Маневицької районної державної лікарні ветеринарної медицини відібрали кров фазанів, на напруженість імунітету проти хвороби Ньюкасла та для дослідження на грип птиці.Після карантину, який триватиме впродовж 30 днів, птахів розселять в угіддя на всій Волинській області.Птахів розмістили у двох новозбудованих фазанаріях – у ДП "Колківський лісгосп" та ДП "Любомльський лісгосп". Частину поселили на базі Волинської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок.Також фазанарії створені на базі "Звірівського лісо-мисливського господарства" та "Ківерцівського лісгоспу".Найбільший фазанарій на Волині спорудили в "Горохівському лісо-мисливському господарстві", його площа – один гектар. У лісомисливському господарстві зазначили: впродовж останніх кількох років у лісові та прилеглі масиви випустили понад півтори тисячі птахів.

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