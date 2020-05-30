вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО

На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО
На Волинь привезли майже чотири тисячі селекційних фазанів. Птахів доставили з Одеси. Нині пернаті перебувають на карантині.

Про це повідомила Суспільному речниця Волинського обласного лісомисливського господарства Світлана Думська.

Додає: тахів привезли на Волинь з Білгород-Дністровського району Одеської області на Волинь для збільшення популяції та їхнього розведення.

"Фазани не типові для нашої області птахи, але ареал проживання для них прийнятний і вони себе комфортно тут почувають. Зиму теж переносять позитивно", – зазначила речниця лісомисливського господарства області.

Нині фазани перебувають на картинні. Спеціалісти Маневицької районної державної лікарні ветеринарної медицини відібрали кров фазанів, на напруженість імунітету проти хвороби Ньюкасла та для дослідження на грип птиці.

Після карантину, який триватиме впродовж 30 днів, птахів розселять в угіддя на всій Волинській області.

Птахів розмістили у двох новозбудованих фазанаріях – у ДП "Колківський лісгосп" та ДП "Любомльський лісгосп". Частину поселили на базі Волинської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок.

Також фазанарії створені на базі "Звірівського лісо-мисливського господарства" та "Ківерцівського лісгоспу".

Найбільший фазанарій на Волині спорудили в "Горохівському лісо-мисливському господарстві", його площа – один гектар. У лісомисливському господарстві зазначили: впродовж останніх кількох років у лісові та прилеглі масиви випустили понад півтори тисячі птахів.
На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО
На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО
На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО
На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фазани, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині остання зв'язкова УПА відсвяткувала 95-річчя. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Будівництво спорткомплексу на базі відпочинку «Гарт»: що вже зробили. ФОТО
Сьогодні, 12:57
На Волинь привезли майже чотири тисячі фазанів. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Розшукують лучанина, який взяв палатку і пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Понад 11 тисяч волинян хворіють на коронавірус, з них понад 90% – невакциновані
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
18 червень, 17:48
На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО
26 березень, 09:57
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
30 травень, 2020, 20:35
У лісах Камінь-Каширського району поселились 100 фазанів. ФОТО У лісах Камінь-Каширського району поселились 100 фазанів. ФОТО
23 січень, 2020, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
02 грудень, 09:08
 8
Куди піти у Луцьку на вихідних 4–5 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Волинський атовець виграв суд у чиновниці Держгеокадастру
Сьогодні, 13:49
 0
У Луцьку оновлять систему електронної черги в дитсадочки
Сьогодні, 13:35
 0
На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8