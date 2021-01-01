Будівництво спорткомплексу на базі відпочинку «Гарт»: що вже зробили. ФОТО

У селі Світязь Ковельського району мультифункціональний спортивний комплекс неабияк змінився за останні три місяці. Зокрема, будівельники звели тут дві зблоковані споруди, з яких й складається комплекс.Про це стало відомо під час робочої поїздки першого заступника голови ОДАу Ковельський район, яку він здійснив 1 грудня 2021 року за дорученням голови ОДАінформують в ОДА.Нагадаємо, на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки, що у селі Світязь, у серпні поточного року стартувало масштабне будівництво спортивного комплексу в рамках програми Президента України«Велике будівництво».За проектом спорткомплекс має дві зблоковані будівлі, тобто у кожної будуть окремі виходи назовні. Це одноповерхова спортивна споруда (44.0х24.0м) та триповерхова господарська (20.0 х 24.0м). Загальна площа спортивного закладу становить майже 2,5 тисячі квадратних метрів.Відтак, уже встановлені спеціальні металеві конструкції, що необхідні для облаштування стін одноповерхової будівлі та збудовано два поверхи господарської споруди. Наразі ж будівельники працюють над зведенням третього поверху господарського комплексу.Окрім того, у закладі будуть дотримані усі вимоги інклюзивності та безбар’єрності. Тут передбачені пандуси та ліфти для людей з особливими потребами та маломобільних груп населення.Слід зазначити, що будівництво спортивного комплексу на базі практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» планували завершити до кінця поточного року, однак, у зв’язку із коригуваннями проектно-кошторисної документації повністю готовим він буде у 2022 році.Загальна кошторисна вартість об’єкту спортивної інфраструктури становить понад 19 мільйонів гривень. З них 16 мільйонів 950 тисяч гривень – це кошти державного бюджету, решта – місцевого.