На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:20
У четвер, 2 грудня, близько 19:30 на трасі Луцьк – Ковель поблизу смт Голоби трапилась ДТП.
Про це пише видання Інсайдер медіа.
Автомобіль Renault Trafic у темну пору доби збив дикого кабана.
"Їхали з Луцька до Ковеля – перед машиною вискочив табун диких свиней. Водій намагався уникнути зіткнення, у нас є відеореєстратор, можна все побачити. Але одного таки зачепив. Шкода, звісно, ми не хотіли. Злякалися всі", - каже пасажирка автомобіля.
Renault Trafic отримав незначні пошкодження передньої частини кузова, а от тварина загинула. На момент аварії в салоні автомобіля перебувала дитина. На щастя, окрім тварини, ніхто не постраждав.
На місце ДТП відразу ж викликали патрульну поліцію. На ділянці дороги, де трапилась ДТП, був ускладненний рух транспорту.
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Про це пише видання Інсайдер медіа.
Автомобіль Renault Trafic у темну пору доби збив дикого кабана.
"Їхали з Луцька до Ковеля – перед машиною вискочив табун диких свиней. Водій намагався уникнути зіткнення, у нас є відеореєстратор, можна все побачити. Але одного таки зачепив. Шкода, звісно, ми не хотіли. Злякалися всі", - каже пасажирка автомобіля.
Renault Trafic отримав незначні пошкодження передньої частини кузова, а от тварина загинула. На момент аварії в салоні автомобіля перебувала дитина. На щастя, окрім тварини, ніхто не постраждав.
На місце ДТП відразу ж викликали патрульну поліцію. На ділянці дороги, де трапилась ДТП, був ускладненний рух транспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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