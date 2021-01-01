На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+





Про це пише видання



Автомобіль Renault Trafic у темну пору доби збив дикого кабана.



"Їхали з Луцька до Ковеля – перед машиною вискочив табун диких свиней. Водій намагався уникнути зіткнення, у нас є відеореєстратор, можна все побачити. Але одного таки зачепив. Шкода, звісно, ми не хотіли. Злякалися всі", - каже пасажирка автомобіля.



Renault Trafic отримав незначні пошкодження передньої частини кузова, а от тварина загинула. На момент аварії в салоні автомобіля перебувала дитина. На щастя, окрім тварини, ніхто не постраждав.



На місце ДТП відразу ж викликали патрульну поліцію. На ділянці дороги, де трапилась ДТП, був ускладненний рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 2 грудня, близько 19:30 на трасі Луцьк – Ковель поблизу смт Голоби трапилась ДТП.Про це пише видання Інсайдер медіа Автомобіль Renault Trafic у темну пору доби збив дикого кабана."Їхали з Луцька до Ковеля – перед машиною вискочив табун диких свиней. Водій намагався уникнути зіткнення, у нас є відеореєстратор, можна все побачити. Але одного таки зачепив. Шкода, звісно, ми не хотіли. Злякалися всі", - каже пасажирка автомобіля.Renault Trafic отримав незначні пошкодження передньої частини кузова, а от тварина загинула. На момент аварії в салоні автомобіля перебувала дитина. На щастя, окрім тварини, ніхто не постраждав.На місце ДТП відразу ж викликали патрульну поліцію. На ділянці дороги, де трапилась ДТП, був ускладненний рух транспорту.

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