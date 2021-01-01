У Луцьку оновлять систему електронної черги в дитсадочки





Про це йшлося під час чергової сесії Луцької міської ради 3 грудня, пише



Під час обговорення програми розвитку електронного урядування виступила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Алла Надточій, яка зазначила, що електронна черга перебуває ще на старій версії сайту міської ради, вона морально застаріла, на цю чергу є дуже багато нарікань від батьків.



«Вони не можуть бачити чи є вони у черзі чи немає, не видно скільки є вільних місць і у яких садочках, неможливо записати дитину у декілька садочків і таке інше. До мене з цього приводу було багато звернень. Виходячи з цього я пропоную передбачити кошти і на одній з наступних сесій доповнити цю програму, щоб у Луцькій громаді з’явилася дійсно дієва і сучасна електронна черга у дитячі садки», – запропонувала Алла Надточій.



Міський голова Ігор Поліщук нагадав про мобільний додаток, який розробила Луцька міська рада.



Мобільний додаток для мешканців Луцька дасть можливість фіксувати звернення громадян на карті. Завдяки додатку кожен лучанин зможе надіслати до міської ради будь-яке звернення щодо тієї чи іншої проблеми міста. Перевага додатку у тому, що користувачеві не потрібно буде телефонувати на «гарячу лінію». Користувач зможе додати до свого звернення фото, яке автоматично буде нанесено на інтерактивну карту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській територіальній громаді батьки не розуміють, яка ситуація із чергами у дитячі садочки. Все через те, що електронна черга працює некоректно.Про це йшлося під час чергової сесії Луцької міської ради 3 грудня, пише Конкурен т.Під час обговорення програми розвитку електронного урядування виступила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ», яка зазначила, що електронна черга перебуває ще на старій версії сайту міської ради, вона морально застаріла, на цю чергу є дуже багато нарікань від батьків.«Вони не можуть бачити чи є вони у черзі чи немає, не видно скільки є вільних місць і у яких садочках, неможливо записати дитину у декілька садочків і таке інше. До мене з цього приводу було багато звернень. Виходячи з цього я пропоную передбачити кошти і на одній з наступних сесій доповнити цю програму, щоб у Луцькій громаді з’явилася дійсно дієва і сучасна електронна черга у дитячі садки», – запропонувала Алла Надточій.Міський голованагадав про мобільний додаток, який розробила Луцька міська рада.Мобільний додаток для мешканців Луцька дасть можливість фіксувати звернення громадян на карті. Завдяки додатку кожен лучанин зможе надіслати до міської ради будь-яке звернення щодо тієї чи іншої проблеми міста. Перевага додатку у тому, що користувачеві не потрібно буде телефонувати на «гарячу лінію». Користувач зможе додати до свого звернення фото, яке автоматично буде нанесено на інтерактивну карту.

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