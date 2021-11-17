У Луцьку демонтують термінали самообслуговування, які встановили без дозволу. ФОТО





Про це муніципали інформують на своїй сторінці у фейсбуці.



Розпочали з чотирьох самовільно розміщених терміналів самообслуговування на вул. Ковельській, 3, 4, Гордіюк, 35, просп. Соборності, 42.



Роботи проводяться згідно із рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.11.2021 №935-7 «Про демонтаж терміналів самообслуговування».



Раніше працівниками департаменту муніципальної варти на власника вказаних терміналів вже були складені протоколи за ст. 152 КУпАП за їх незаконне розміщення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 3 грудня, департаментом муніципальної варти згідно із рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради розпочали демонтаж терміналів самообслуговування у Луцьку.Про це муніципали інформують на своїй сторінці у фейсбуці.Розпочали з чотирьох самовільно розміщених терміналів самообслуговування на вул. Ковельській, 3, 4, Гордіюк, 35, просп. Соборності, 42.Роботи проводяться згідно із рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.11.2021 №935-7 «Про демонтаж терміналів самообслуговування».Раніше працівниками департаменту муніципальної варти на власника вказаних терміналів вже були складені протоколи за ст. 152 КУпАП за їх незаконне розміщення.

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