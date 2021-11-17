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У Луцьку демонтують термінали самообслуговування, які встановили без дозволу. ФОТО

У Луцьку демонтують термінали самообслуговування, які встановили без дозволу. ФОТО
У п'ятницю, 3 грудня, департаментом муніципальної варти згідно із рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради розпочали демонтаж терміналів самообслуговування у Луцьку.

Про це муніципали інформують на своїй сторінці у фейсбуці.

Розпочали з чотирьох самовільно розміщених терміналів самообслуговування на вул. Ковельській, 3, 4, Гордіюк, 35, просп. Соборності, 42.

Роботи проводяться згідно із рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 17.11.2021 №935-7 «Про демонтаж терміналів самообслуговування».
У Луцьку демонтують термінали самообслуговування, які встановили без дозволу. ФОТО

Раніше працівниками департаменту муніципальної варти на власника вказаних терміналів вже були складені протоколи за ст. 152 КУпАП за їх незаконне розміщення.
У Луцьку демонтують термінали самообслуговування, які встановили без дозволу. ФОТО
У Луцьку демонтують термінали самообслуговування, які встановили без дозволу. ФОТО

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Теги: Луцьк, термінали, демонтаж
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