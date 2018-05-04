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На Волині викрили вінничанина з підробленим свідоцтвом про вакцинацію

На Волині викрили вінничанина з підробленим свідоцтвом про вакцинацію
Підроблений документ, міжнародне свідоцтво про вакцинацію на своє ім’я, житель Вінниці надав прикордонникам на пункті пропуску «Устилуг», у середу, 1 грудня. У такий спосіб правопорушник намагався уникнути обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Володимир-Волинського відділу поліції та зафіксувала обставини кримінального проступку.

З’ясувалося, що правопорушник – 33-річний житель Вінниці. До слова, у квітні цього року його вже притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху.

За цим фактом співробітники сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Мова йде про використання завідомо підробленого документа.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що у листопаді слідчі поліції Волині повідомили про підозру працівникові лікарні, який підробляв довідки на COVID-19.

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Теги: Волинь, сертифікат, фальсифікація, вінничанин
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