Як вибирати гарний та якісний сік у магазині*





Які існують види соків

Перед тим, як купляти той чи інший сік, з’ясуйте, до якої категорії цих напоїв він відноситься. У продажу є нектари, соки та морси. Вони відрізняються між собою процентним відношенням фруктової частки. Найбільше фруктова частка у натурального соку. У морсів та нектарів її набагато менше.



• нектари містять лише 20-50 відсотків фруктової частини, усе інше – це вода, цукор або інші підсолоджувачі;

• у морсі міститься близько 15 відсотків фруктової частки або більше, він може містити ароматизатори, підсолоджувачі, цукор та воду;

• також є соковмісні напої, у них близько 10 відсотків соку, можуть бути ароматизатори, барвники, цукор та підсолоджувачі;

• сік має містити 100 відсотків фруктової частини без підсолоджувачів та інших домішок, у деяких випадках додають невелику кількість цукру для посилення смакових якостей.



У сік можуть додавати фруктово-ягідне пюре та клітковину цитрусових. Купити соки оптом можна за допомогою Інтернету. У продажу є великий вибір якісної продукції з натуральної сировини.



Як отримують сік

Перед тим, як купити натуральний сік, зверніть увагу на те, як виготовили напій. Він може бути свіжовичавлений. Такий продукт можна отримати лише у домашніх умовах або закладах харчування. Його необхідно вживати зразу, тому що він не буде довго зберігатися. Перевагами є те, що у ньому міститься максимальна кількість корисних речовин.



Інший варіант отримання – відновлений. Саме таке речення ви можете бачити на більшості продукції у магазині. Цей напій готується з концентрату або свіжовичавленого соку та води.



Ще один вид – це концентрований сік. Він отримується шляхом видалення з соку надлишків води. Концентрат не використовують одразу, адже його потрібно розвести водою, щоб можна було вживати. Він може довго зберігатися та містить багато корисних речовин.



Вміст м’якоті у соку

Що стосується вмісту м’якоті, ви можете бачити у продажу освітлений сік або з м’якоттю. Якщо це освітлений напій, він буде прозорим на вигляд з відтінком того плоду, з якого він виготовлений. Сік з м’якоттю не проходить процес фільтрації після віджиму, тому непрозорий та густий. Він корисний для здоров’я, тому що містить більше поживних речовин та вітамінів, ніж освітлений продукт.



У магазинах є соки з м’якоттю з груш, персиків, яблук, слив та інших плодів, що мають м’ясисту консистенцію. Такі напої мають обмежений термін зберігання та потребують спеціальної прохолодної температури для того, щоб зберегти корисні властивості.



Як купити якісний сік

Звичайно, краще купити



• дату виробництва – обирайте товар, що був виготовлений недавно;

склад – уникайте напоїв, що містять барвники, штучні консерванти та інші небезпечні речовини;

• перевірте, чи якісне пакування;

• обирайте перевіреного виробника, якому можна довіряти.



Компанія Агропереробка постачає лише якісну продукцію з натуральної сировини. Ви можете придбати не лише соки, а й іншу плодово-овочеву продукцію, наприклад, ягідні сиропи для лимонаду та фруктовий наповнювач для випічки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якісні соки містять багато корисних речовин та вітамінів, що підвищують імунітет та зміцнюють здоров’я людини. Їх полюбляють дорослі та діти. Вигідно купляти соки оптом, щоб завжди мати з собою улюблений напій. Але важливо навчитися правильно обирати якісні товари, щоб не зашкодити своєму здоров’ю.Перед тим, як купляти той чи інший сік, з’ясуйте, до якої категорії цих напоїв він відноситься. У продажу є нектари, соки та морси. Вони відрізняються між собою процентним відношенням фруктової частки. Найбільше фруктова частка у натурального соку. У морсів та нектарів її набагато менше.• нектари містять лише 20-50 відсотків фруктової частини, усе інше – це вода, цукор або інші підсолоджувачі;• у морсі міститься близько 15 відсотків фруктової частки або більше, він може містити ароматизатори, підсолоджувачі, цукор та воду;• також є соковмісні напої, у них близько 10 відсотків соку, можуть бути ароматизатори, барвники, цукор та підсолоджувачі;• сік має містити 100 відсотків фруктової частини без підсолоджувачів та інших домішок, у деяких випадках додають невелику кількість цукру для посилення смакових якостей.У сік можуть додавати фруктово-ягідне пюре та клітковину цитрусових. Купити соки оптом можна за допомогою Інтернету. У продажу є великий вибір якісної продукції з натуральної сировини.Перед тим, як купити натуральний сік, зверніть увагу на те, як виготовили напій. Він може бути свіжовичавлений. Такий продукт можна отримати лише у домашніх умовах або закладах харчування. Його необхідно вживати зразу, тому що він не буде довго зберігатися. Перевагами є те, що у ньому міститься максимальна кількість корисних речовин.Інший варіант отримання – відновлений. Саме таке речення ви можете бачити на більшості продукції у магазині. Цей напій готується з концентрату або свіжовичавленого соку та води.Ще один вид – це концентрований сік. Він отримується шляхом видалення з соку надлишків води. Концентрат не використовують одразу, адже його потрібно розвести водою, щоб можна було вживати. Він може довго зберігатися та містить багато корисних речовин.Що стосується вмісту м’якоті, ви можете бачити у продажу освітлений сік або з м’якоттю. Якщо це освітлений напій, він буде прозорим на вигляд з відтінком того плоду, з якого він виготовлений. Сік з м’якоттю не проходить процес фільтрації після віджиму, тому непрозорий та густий. Він корисний для здоров’я, тому що містить більше поживних речовин та вітамінів, ніж освітлений продукт.У магазинах є соки з м’якоттю з груш, персиків, яблук, слив та інших плодів, що мають м’ясисту консистенцію. Такі напої мають обмежений термін зберігання та потребують спеціальної прохолодної температури для того, щоб зберегти корисні властивості.Звичайно, краще купити соки оптом від виробника. Ви можете бути впевненими у якості продукції та завжди мати корисний напій поруч. При покупці зверніть увагу на:• дату виробництва – обирайте товар, що був виготовлений недавно;склад – уникайте напоїв, що містять барвники, штучні консерванти та інші небезпечні речовини;• перевірте, чи якісне пакування;• обирайте перевіреного виробника, якому можна довіряти.Компанія Агропереробка постачає лише якісну продукцію з натуральної сировини. Ви можете придбати не лише соки, а й іншу плодово-овочеву продукцію, наприклад, ягідні сиропи для лимонаду та фруктовий наповнювач для випічки.

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