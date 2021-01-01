У Луцьку розшукують чоловіка, який зник на батьковій машині

Недоліза Павла Вікторовича, 13 липня 1996 року народження, жителя міста Луцьк.



Про це інформують у поліції Волині.



У середу, 1 грудня, розшукуваний на автомобілі батька Mercedes-Benz поїхав у невідомому напрямку. Місцеперебування його невідоме. Мобільний телефон відключений.



Був одягнутий: темно-синя куртка, камуфляжні штани та сірі черевики.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: +380 99 142 0382 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують громадянина, 13 липня 1996 року народження, жителя міста Луцьк.Про це інформують у поліції Волині.У середу, 1 грудня, розшукуваний на автомобілі батька Mercedes-Benz поїхав у невідомому напрямку. Місцеперебування його невідоме. Мобільний телефон відключений.Був одягнутий: темно-синя куртка, камуфляжні штани та сірі черевики.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: +380 99 142 0382 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію