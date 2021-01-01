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У Луцьку розшукують чоловіка, який зник на батьковій машині

У Луцьку розшукують чоловіка, який зник на батьковій машині
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують громадянина Недоліза Павла Вікторовича, 13 липня 1996 року народження, жителя міста Луцьк.

Про це інформують у поліції Волині.

У середу, 1 грудня, розшукуваний на автомобілі батька Mercedes-Benz поїхав у невідомому напрямку. Місцеперебування його невідоме. Мобільний телефон відключений.

Був одягнутий: темно-синя куртка, камуфляжні штани та сірі черевики.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, невідкладно зателефонувати за номерами телефонів: +380 99 142 0382 або 102.

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Теги: розшук, Волинь, Луцьк
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