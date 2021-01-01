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У школи Волині надійшло понад тисячу ноутбуків для вчителів

У школи Волині надійшло понад тисячу ноутбуків для вчителів
У навчальні заклади області надійшла партія комп’ютерної техніки в рамках проєкту "Ноутбук кожному вчителю". Загалом вчителі отримали вже 1 277 ноутбуків.

Про це заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна, пише Суспільне.

"Ноутбук кожному вчителю" — це спільний проєкт Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України.

Волинь – одна з перших областей, які провели державні закупівлі ноутбуків. Загалом закуплено 2 045 ноутбуків. Тендерні закупівлі закінчились у вересні.

Зі слів Тетяна Соломіної, техніку закупили на умовах співфінансування до загальної вартості 30% — докладало місто та 10% - для шкіл сільскої місцевості.

Згідно з умовами тендеру, доставку комп’ютерної техніки у школи здійснює безпосередньо постачальник. Відтак, у зв’язку з фінансовими та часовими затратами, яких потребує доставка техніки у населені пункти області, ноутбуки доставляють у школи частинами.

"Техніка, яка надходить — високоякісна та швидка, вчителі задоволені", — каже Тетяна Соломіна.

Першу партію техніки освітні заклади Волині отримали на минулому тижні. Протягом 1-2 грудня постачальник здійснив поставку другої — у кількості 566 одиниць. До середини грудня усі вчителі мають отримати ноутбуки, які були закуплені у рамках проєкту.

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Теги: ноутбуки, школа, вчителі, Волинь
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