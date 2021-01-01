У школи Волині надійшло понад тисячу ноутбуків для вчителів
Сьогодні, 15:56
У навчальні заклади області надійшла партія комп’ютерної техніки в рамках проєкту "Ноутбук кожному вчителю". Загалом вчителі отримали вже 1 277 ноутбуків.
Про це заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна, пише Суспільне.
"Ноутбук кожному вчителю" — це спільний проєкт Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України.
Волинь – одна з перших областей, які провели державні закупівлі ноутбуків. Загалом закуплено 2 045 ноутбуків. Тендерні закупівлі закінчились у вересні.
Зі слів Тетяна Соломіної, техніку закупили на умовах співфінансування до загальної вартості 30% — докладало місто та 10% - для шкіл сільскої місцевості.
Згідно з умовами тендеру, доставку комп’ютерної техніки у школи здійснює безпосередньо постачальник. Відтак, у зв’язку з фінансовими та часовими затратами, яких потребує доставка техніки у населені пункти області, ноутбуки доставляють у школи частинами.
"Техніка, яка надходить — високоякісна та швидка, вчителі задоволені", — каже Тетяна Соломіна.
Першу партію техніки освітні заклади Волині отримали на минулому тижні. Протягом 1-2 грудня постачальник здійснив поставку другої — у кількості 566 одиниць. До середини грудня усі вчителі мають отримати ноутбуки, які були закуплені у рамках проєкту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна, пише Суспільне.
"Ноутбук кожному вчителю" — це спільний проєкт Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України.
Волинь – одна з перших областей, які провели державні закупівлі ноутбуків. Загалом закуплено 2 045 ноутбуків. Тендерні закупівлі закінчились у вересні.
Зі слів Тетяна Соломіної, техніку закупили на умовах співфінансування до загальної вартості 30% — докладало місто та 10% - для шкіл сільскої місцевості.
Згідно з умовами тендеру, доставку комп’ютерної техніки у школи здійснює безпосередньо постачальник. Відтак, у зв’язку з фінансовими та часовими затратами, яких потребує доставка техніки у населені пункти області, ноутбуки доставляють у школи частинами.
"Техніка, яка надходить — високоякісна та швидка, вчителі задоволені", — каже Тетяна Соломіна.
Першу партію техніки освітні заклади Волині отримали на минулому тижні. Протягом 1-2 грудня постачальник здійснив поставку другої — у кількості 566 одиниць. До середини грудня усі вчителі мають отримати ноутбуки, які були закуплені у рамках проєкту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водій збив дорожній знак і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Скільки заробляє керівництво громад у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 16:14
У школи Волині надійшло понад тисячу ноутбуків для вчителів
Сьогодні, 15:56
Медіа