СТБ – інформаційно-розважальний канал з унікальним авторським контентом*





Історія розвитку загальнонаціонального телеканалу

СТБ – це невід’ємна частина медіахолдингу StarLightMedia. Вперше телеканал з’явився в ефірі в 1997 році. Його засновники обіцяли глядачам багато неповторних шоу, авторських програм та різноманітних розваг, свою обіцянку вони виконали. Справжньою гордістю стало гумористичне «Шоу довгоносиків», ще один достойний проект ресурсу – новини «Вікна». У них завжди оперативно висвітлювалися гострі події.



Засновниками вважаються американська корпорація Internews Network та Міжнародний медіацентр. У 1997 році повний контроль над каналом взяв Володимир Сівкович. Саме йому належала ідея створити ресурс на основі інфраструктури Internews-Ukraine. Телевізійний канал у перші дні свого існування орієнтувався на аудиторію віком 37–45 років. Впевнену популярність йому приніс саме унікальний проект «Вікна». У 1999 році на СТБ відбувалося президентські дебати. Телеканал ще з моменту заснування позиціонував себе як абсолютно незалежний від влади ресурс.



У 1999 році змінився голова правління. Посаду зайняв Олексій Федун. Він дуже багато працював над розвитком і популяризацією ресурсу, у результаті український СТБ у високій якості змогли дивитися глядачі з усіх регіонів України.



У 2000 році телеканал реорганізували з метою його постановки на комерційні рейки, сам бренд розширився. Як і раніше, програма телепередач в основному орієнтувалася на інформаційне мовлення. Завдяки правдивому висвітленню подій телеканал майже одразу завоював мільйони глядачів. З кожним роком його аудиторія стрімко зростає. Сьогодні СТБ дивиться не тільки Україна, а й увесь світ. Ресурс доступний на всіх пристроях. Він транслюється 24 години на добу.



Який контент поширює СТБ?

Телевізійний канал охоплює широку аудиторію та різні сфери життєдіяльності. На регулярній основі в ефір виходять такі види контенту:



• розважальні програми – «Майстер Шеф», «Зважені та щасливі», «Хата на тата», «СуперМама» та багато інших, більшість із програм авторські;

• містичні шоу – «Битва екстрасенсів», «Слідство ведуть екстрасенси», «Сліпа»;

• новини – «Вікна»;

• передачі про видатних особистостей та представників шоу-бізнесу – «У пошуках істини», «Правила життя», «Неймовірна правда про зірок»;

• документальні, художні та історичні фільми як власного, так і іноземного виробництва.



Телевізійний канал чітко дотримується своєї обіцянки: завжди транслює щось нове, цікаве та унікальне. Повтори в сітці телепередач зустрічаються дуже рідко.



Переваги телевізійного каналу

Багато унікального авторського контенту в ефірі – далеко не остання перевага. Є ще багато інших, а саме:

• високий формат мовлення 24 години на добу;

• відсутність абонентської плати за підключення;

• наявність у пакетах регіональних сіток та майже всіх операторів кабельного телебачення;

• вільний доступ із будь-якого пристрою в будь-якій точці світу;

• висока якість зображення в форматі HD.



Варто зауважити, що кількість реклами на телеканалі значно менша, ніж на інших. Керівництво піклується про своїх телеглядачів та кожен раз придумує щось новеньке, що може зацікавити, привернути увагу, розширити світогляд та знання.



Кому буде цікаво дивитися ресурс?

СТБ – це в першу чергу розважальний канал. Його можна впевнено назвати універсальним ресурсом для всієї родини, оскільки він транслює контент, який зацікавить всіх без винятку, незалежно від віку та статі:



Для чоловіків немає нічого краще, ніж «Вікна». Оскільки телеканал не залежить від влади, його журналісти висвітлюють гострі та найболючіші теми, вони завжди знаходяться в самому епіцентрі подій, ведуть прямі трансляції.



Жінки можуть годинами не відходити від екрана телевізора, оскільки зранку та до пізньої ночі на ресурсі демонструються дуже цікаві серіали та фільми за участю видатних акторів.



Дітям сподобаються пізнавальні, інтелектуальні та спортивні програми, які сприяють всебічному розвитку.



Телеканал спроможний підняти настрій будь-якому глядачу у найрізноманітнішій обстановці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один із найпопулярніших українських каналів – СТБ. Його дивляться не тільки наші громадяни, а й увесь світ. Канал тішить різноманітним та цікавим контентом. В ефірній сітці є розважальні та пізнавальні програми, художні, документальні та мультиплікаційні фільми, телепередачі про зірок шоу-бізнесу та відомих людей, новини. Дивитися прямий ефір СТБ на https://sweet.tv/tv/15-stb-hd можна цілий день, не перемикаючи. Особливої уваги заслуговують унікальні авторські проекти телеканалу. Вони оригінальні, неповторні, яскраві, викликають позитивні емоції та водночас мають повчальний характер. Навіть для найвибагливішого глядача СТБ – це справжня знахідка.СТБ – це невід’ємна частина медіахолдингу StarLightMedia. Вперше телеканал з’явився в ефірі в 1997 році. Його засновники обіцяли глядачам багато неповторних шоу, авторських програм та різноманітних розваг, свою обіцянку вони виконали. Справжньою гордістю стало гумористичне «Шоу довгоносиків», ще один достойний проект ресурсу – новини «Вікна». У них завжди оперативно висвітлювалися гострі події.Засновниками вважаються американська корпорація Internews Network та Міжнародний медіацентр. У 1997 році повний контроль над каналом взяв Володимир Сівкович. Саме йому належала ідея створити ресурс на основі інфраструктури Internews-Ukraine. Телевізійний канал у перші дні свого існування орієнтувався на аудиторію віком 37–45 років. Впевнену популярність йому приніс саме унікальний проект «Вікна». У 1999 році на СТБ відбувалося президентські дебати. Телеканал ще з моменту заснування позиціонував себе як абсолютно незалежний від влади ресурс.У 1999 році змінився голова правління. Посаду зайняв. Він дуже багато працював над розвитком і популяризацією ресурсу, у результаті український СТБ у високій якості змогли дивитися глядачі з усіх регіонів України.У 2000 році телеканал реорганізували з метою його постановки на комерційні рейки, сам бренд розширився. Як і раніше, програма телепередач в основному орієнтувалася на інформаційне мовлення. Завдяки правдивому висвітленню подій телеканал майже одразу завоював мільйони глядачів. З кожним роком його аудиторія стрімко зростає. Сьогодні СТБ дивиться не тільки Україна, а й увесь світ. Ресурс доступний на всіх пристроях. Він транслюється 24 години на добу.Телевізійний канал охоплює широку аудиторію та різні сфери життєдіяльності. На регулярній основі в ефір виходять такі види контенту:• розважальні програми – «Майстер Шеф», «Зважені та щасливі», «Хата на тата», «СуперМама» та багато інших, більшість із програм авторські;• містичні шоу – «Битва екстрасенсів», «Слідство ведуть екстрасенси», «Сліпа»;• новини – «Вікна»;• передачі про видатних особистостей та представників шоу-бізнесу – «У пошуках істини», «Правила життя», «Неймовірна правда про зірок»;• документальні, художні та історичні фільми як власного, так і іноземного виробництва.Телевізійний канал чітко дотримується своєї обіцянки: завжди транслює щось нове, цікаве та унікальне. Повтори в сітці телепередач зустрічаються дуже рідко.Багато унікального авторського контенту в ефірі – далеко не остання перевага. Є ще багато інших, а саме:• високий формат мовлення 24 години на добу;• відсутність абонентської плати за підключення;• наявність у пакетах регіональних сіток та майже всіх операторів кабельного телебачення;• вільний доступ із будь-якого пристрою в будь-якій точці світу;• висока якість зображення в форматі HD.Варто зауважити, що кількість реклами на телеканалі значно менша, ніж на інших. Керівництво піклується про своїх телеглядачів та кожен раз придумує щось новеньке, що може зацікавити, привернути увагу, розширити світогляд та знання.СТБ – це в першу чергу розважальний канал. Його можна впевнено назвати універсальним ресурсом для всієї родини, оскільки він транслює контент, який зацікавить всіх без винятку, незалежно від віку та статі:Для чоловіків немає нічого краще, ніж «Вікна». Оскільки телеканал не залежить від влади, його журналісти висвітлюють гострі та найболючіші теми, вони завжди знаходяться в самому епіцентрі подій, ведуть прямі трансляції.Жінки можуть годинами не відходити від екрана телевізора, оскільки зранку та до пізньої ночі на ресурсі демонструються дуже цікаві серіали та фільми за участю видатних акторів.Дітям сподобаються пізнавальні, інтелектуальні та спортивні програми, які сприяють всебічному розвитку.Телеканал спроможний підняти настрій будь-якому глядачу у найрізноманітнішій обстановці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію