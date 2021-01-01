Скільки заробляє керівництво громад у Камінь-Каширському районі

Олександр Гаврилюк – у середньому понад 38 тисяч гривень на місяць, а найменше — секретар Прилісненської сільради Павло Мельничук – майже 16 тисяч на місяць.



На запит центру журналістських розслідувань



Одна із рад – Сошичненська – не відповіла на інформаційний запит та проігнорувала додаткові звернення журналістів. «Силі правди» не вдалось сконтактувати з головою громади, а за номерами телефонів, вказаними на офіційному сайті, ніхто так і не відповів.



Загалом після реформи децентралізації та змін адміністративно-територіального устрою у громадах Камінь-Каширського району працює один міський, двоє селищних та двоє сільських голів, п’ять секретарів рад. У голів чотирьох громад, які відповіли на запити, є 8 заступників та керуючих справами виконкомів.



У середньому приблизно однаково на зарплати керівному складу за 8 місяців 2021 року витрачали Маневицька та Любешівська територіальні громади — по 148-149 тисяч гривень, Камінь-Каширська — близько 100 тисяч гривень. Близько 70 тисяч гривень на місяць – Прилісненська.



Нижче усі нарахування диференційовані за загальною сумою із врахуванням усіх статей, які її складають (стосовно тих громад, які повідомили відповідну інформацію), та за власними розрахунками «Сили правди» стосовно середньомісячних нарахувань за винятком нерегулярних виплат, як от декретні й матеріальна допомога. Варто зазначити, що усі наведені нижче заробітні плати – це те, що нарахували посадовцям, без вирахування податків. Відповідно, «на руки» вони отримують дещо менше.



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Голови громад заробляють 29-39 тисяч на місяць



Очільники територіальних громад зазвичай мають посадовий оклад розміром 11-15 тисяч гривень. Все інше — нарахування за ранг, стаж, напруженість та інтенсивність праці, відпускні, лікарняні, а також премії та «оздоровчі».



Серед очільників територіальних громад найбільшу зарплату за вісім місяців 2021-го отримував Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк — 317 тисяч гривень. Рада не повідомила фактичних нарахувань, але надала методику їх розрахунку. Так, очільник громади щомісячно отримував 12-15 тисяч окладу, 600 гривень надбавки за ранг, 2,5-3 тисячі надбавки за стаж, 7-9 тисяч «за напруженість в роботі», а також від 9 до 14,5 тисяч гривень премії. В середньому щомісяця виходить приблизно 39 тисяч гривень.



Голова Любешівської громади Олег Кух заробив 306,4 тисячі гривень. До цієї суми входить оклад — 15 тисяч гривень, а все решта — доплати, надбавки та премії. У середньому щомісяця він отримував 38 тисяч гривень.



Міський голова Каменя-Каширського Віктор Пась отримав 293,7 тисячі гривень. При окладі 12-15 тисяч гривень він додатково щомісяця мав 15-19 тисяч надбавки за інтенсивність, а у червні отримав 31,9 тисячі гривень премії. У середньому в місяць він заробляв 37 тисяч гривень.



Найменше заробив сільський голова Прилісненської територіальної громади Ігор Терещенко — 236 тисяч гривень. При окладі 11,5 тисяч гривень, він мав щомісячні надбавки та премії. У середньому щомісяця посадовець отримував 29,5 тисячі гривень.



Заступники голів та керуючі справами: від 21 до 32 тисяч



Загалом чотири голови громад мають 8 заступників та керуючих справами виконкомів. Їх приблизний оклад становить 10-12 тисяч гривень на місяць. Середні ж щомісячні нарахування досить серйозно відрізняються – від 21 в менших громадах до 32 тисяч гривень на місяць в більших.



У голови Маневицької селищної ради повідомили про двох заступників та керуючого справами виконкому, Любешівської — про трьох заступників, голови Камінь-Каширської та Прилісненської громад мають по одному заступнику.



Найбільше серед заступників та керуючих справами заробив представник Маневицької громади Богдан Лавренюк — 258,4 тисячі гривень. У середньому він заробляв 32 тисячі гривень на місяць.



Заступник голови Любешівської територіальної громади Володимир Сергійчук за 8 місяців отримав 232 тисячі гривень. При окладі 12 тисяч гривень щомісяця він отримував у середньому 29 тисяч гривень зарплати.



А заступник очільника Маневицької селищної ради Сергій Борисюк заробив 221,2 тисячі гривень. У середньому він отримував 27,6 тисячі гривень.



Представниці Любешівської громади Ольга Мартинчук та Тетяна Смокович отримали функції заступників навесні. За кілька місяців вони отримали 93,9 та 137,2 тисячі гривень відповідно. Їх місячний заробіток на цих посадах – 26-29 тисяч гривень.



Що стосується найменших зарплат серед заступників очільників громад та керуючих справами, то найменше за вісім місяців отримував представник Каменя-Каширського Анатолій Шевчик – 25 тисяч на місяць (211,6 тисячі загалом), представник Маневич Володимир Фурманчук – 24,7 тисячі на місяць (198 тисяч загалом) та посадовець із Прилісного Олексій Гнатюк – 191 тисяча загалом, а в середньому, не рахуючи матеріальну допомогу, – більше 21 тисячі на місяць.



Секретарі рад: від 15 до 33 тисяч на місяць



У середньому оклад секретарів рад впродовж восьми місяців 2021 року становив 11-12 тисяч гривень. Однак, завдяки преміям та надбавкам, деякі з них заробляють більше, ніж деякі голови громад. В середньому ж на місяць секретарям нараховують від 15 до 33 тисяч гривень.



Найвищу зарплату серед чотирьох секретарів отримала представниця Камінь-Каширської міської ради Інна Бігун — 274,4 тисячі гривень. Із них 86 тисяч склав оклад, 54,6 тисячі – надбавка за інтенсивність. Також вона за вісім місяців отримала чи не найбільше серед посадовців району преміальних – 92,5 тисячі гривень. Тож у середньому, не рахуючи матеріальну допомогу, її заробітки на місяць становили 32,8 тисячі гривень.



Секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик отримав за вісім місяців 2021-го року 260,5 тисячі гривень. У середньому на місяць його заробітки становили 32,5 тисячі гривень.



Секретар Любешівської селищної ради Юрій Боснюк отримав 208 тисяч гривень. При окладі 12 тисяч гривень із надбавками та преміями у середньому він заробляв 26 тисяч на місяць.



Найменше заробив секретар Прилісненської сільради Павло Мельничук — 140,6 тисячі гривень за 8 місяців. Окрім окладу 10,5 тисяч гривень йому нараховували 4,4 тисячі гривень надбавки. До того ж у серпні він отримав 15,4 тисячі гривень матеріальної допомоги та 7,3 тисячі відпускних. У середньому секретар заробляв 15,6 тисячі гривень на місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До складу Камінь-Каширського району входять 5 громад. Сумарно керівництву чотирьох із них за 8 місяців цього року нарахували понад 3,6 мільйона гривень зарплати. Найбільше заробляє голова Маневицької громади– у середньому понад 38 тисяч гривень на місяць, а найменше — секретар Прилісненської сільради– майже 16 тисяч на місяць.На запит центру журналістських розслідувань «Сили правди» чотири із п’яти громад району надали інформацію про нарахування зарплати керівництву із 1-го січня до 31-го серпня 2021 року.Одна із рад – Сошичненська – не відповіла на інформаційний запит та проігнорувала додаткові звернення журналістів. «Силі правди» не вдалось сконтактувати з головою громади, а за номерами телефонів, вказаними на офіційному сайті, ніхто так і не відповів.Загалом після реформи децентралізації та змін адміністративно-територіального устрою у громадах Камінь-Каширського району працює один міський, двоє селищних та двоє сільських голів, п’ять секретарів рад. У голів чотирьох громад, які відповіли на запити, є 8 заступників та керуючих справами виконкомів.У середньому приблизно однаково на зарплати керівному складу за 8 місяців 2021 року витрачали Маневицька та Любешівська територіальні громади — по 148-149 тисяч гривень, Камінь-Каширська — близько 100 тисяч гривень. Близько 70 тисяч гривень на місяць – Прилісненська.Нижче усі нарахування диференційовані за загальною сумою із врахуванням усіх статей, які її складають (стосовно тих громад, які повідомили відповідну інформацію), та за власними розрахунками «Сили правди» стосовно середньомісячних нарахувань за винятком нерегулярних виплат, як от декретні й матеріальна допомога. Варто зазначити, що усі наведені нижче заробітні плати – це те, що нарахували посадовцям, без вирахування податків. Відповідно, «на руки» вони отримують дещо менше.Очільники територіальних громад зазвичай мають посадовий оклад розміром 11-15 тисяч гривень. Все інше — нарахування за ранг, стаж, напруженість та інтенсивність праці, відпускні, лікарняні, а також премії та «оздоровчі».Серед очільників територіальних громад найбільшу зарплату за вісім місяців 2021-го отримував Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк —. Рада не повідомила фактичних нарахувань, але надала методику їх розрахунку. Так, очільник громади щомісячно отримував 12-15 тисяч окладу, 600 гривень надбавки за ранг, 2,5-3 тисячі надбавки за стаж, 7-9 тисяч «за напруженість в роботі», а також від 9 до 14,5 тисяч гривень премії. В середньому щомісяця виходить приблизно 39 тисяч гривень.Голова Любешівської громадизаробив. До цієї суми входить оклад — 15 тисяч гривень, а все решта — доплати, надбавки та премії. У середньому щомісяця він отримував 38 тисяч гривень.Міський голова Каменя-Каширськогоотримав. При окладі 12-15 тисяч гривень він додатково щомісяця мав 15-19 тисяч надбавки за інтенсивність, а у червні отримав 31,9 тисячі гривень премії. У середньому в місяць він заробляв 37 тисяч гривень.Найменше заробив сільський голова Прилісненської територіальної громади. При окладі 11,5 тисяч гривень, він мав щомісячні надбавки та премії. У середньому щомісяця посадовець отримував 29,5 тисячі гривень.Загалом чотири голови громад мають 8 заступників та керуючих справами виконкомів. Їх приблизний оклад становить 10-12 тисяч гривень на місяць. Середні ж щомісячні нарахування досить серйозно відрізняються – від 21 в менших громадах до 32 тисяч гривень на місяць в більших.У голови Маневицької селищної ради повідомили про двох заступників та керуючого справами виконкому, Любешівської — про трьох заступників, голови Камінь-Каширської та Прилісненської громад мають по одному заступнику.Найбільше серед заступників та керуючих справами заробив представник Маневицької громади. У середньому він заробляв 32 тисячі гривень на місяць.Заступник голови Любешівської територіальної громадиза 8 місяців отримав. При окладі 12 тисяч гривень щомісяця він отримував у середньому 29 тисяч гривень зарплати.А заступник очільника Маневицької селищної радизаробив. У середньому він отримував 27,6 тисячі гривень.Представниці Любешівської громадитаотримали функції заступників навесні. За кілька місяців вони отрималитавідповідно. Їх місячний заробіток на цих посадах – 26-29 тисяч гривень.Що стосується найменших зарплат серед заступників очільників громад та керуючих справами, то найменше за вісім місяців отримував представник Каменя-Каширського– 25 тисяч на місяць (211,6 тисячі загалом), представник Маневич– 24,7 тисячі на місяць (198 тисяч загалом) та посадовець із Прилісного– 191 тисяча загалом, а в середньому, не рахуючи матеріальну допомогу, – більше 21 тисячі на місяць.У середньому оклад секретарів рад впродовж восьми місяців 2021 року становив 11-12 тисяч гривень. Однак, завдяки преміям та надбавкам, деякі з них заробляють більше, ніж деякі голови громад. В середньому ж на місяць секретарям нараховують від 15 до 33 тисяч гривень.Найвищу зарплату серед чотирьох секретарів отримала представниця Камінь-Каширської міської ради. Із них 86 тисяч склав оклад, 54,6 тисячі – надбавка за інтенсивність. Також вона за вісім місяців отримала чи не найбільше серед посадовців району преміальних – 92,5 тисячі гривень. Тож у середньому, не рахуючи матеріальну допомогу, її заробітки на місяць становили 32,8 тисячі гривень.Секретар Маневицької селищної радиотримав за вісім місяців 2021-го року. У середньому на місяць його заробітки становили 32,5 тисячі гривень.Секретар Любешівської селищної радиотримав. При окладі 12 тисяч гривень із надбавками та преміями у середньому він заробляв 26 тисяч на місяць.Найменше заробив секретар Прилісненської сільради Павло Мельничук —за 8 місяців. Окрім окладу 10,5 тисяч гривень йому нараховували 4,4 тисячі гривень надбавки. До того ж у серпні він отримав 15,4 тисячі гривень матеріальної допомоги та 7,3 тисячі відпускних. У середньому секретар заробляв 15,6 тисячі гривень на місяць.

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