Помер директор Будинку вчених у Львові, де святкували «голодну тусу»

Сьогодні зранку, 3 грудня, у приміщенні Львівської міської радипомер 75-річний директор львівського Будинку вченихПро це повідомляє пресслужба ЛМР."За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - йдеться у повідомленні.Медики, які прибули на місце, намагались реанімували директора Будинку вчених та продовж години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не його вдалось.