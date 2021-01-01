Помер директор Будинку вчених у Львові, де святкували «голодну тусу»
Сьогодні, 15:22
Сьогодні зранку, 3 грудня, у приміщенні Львівської міської ради
помер 75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич.
Про це повідомляє пресслужба ЛМР.
"За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - йдеться у повідомленні.
Медики, які прибули на місце, намагались реанімували директора Будинку вчених та продовж години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не його вдалось.
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помер 75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич.
Про це повідомляє пресслужба ЛМР.
"За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - йдеться у повідомленні.
Медики, які прибули на місце, намагались реанімували директора Будинку вчених та продовж години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не його вдалось.
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