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Помер директор Будинку вчених у Львові, де святкували «голодну тусу»

Помер директор Будинку вчених у Львові, де святкували «голодну тусу»
Сьогодні зранку, 3 грудня, у приміщенні Львівської міської ради
помер 75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

"За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на місце, намагались реанімували директора Будинку вчених та продовж години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не його вдалось.

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Теги: Будинок вчених, Львів, смерть, директор
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