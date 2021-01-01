«Бог не питатиме, що ви з’їли»: волинський священник розповів, як правильно постити. ВІДЕО





Про це розповів луцький священник Петро Атаманів у програмі «Духовна абетка» на



Як відомо, з 28 листопада у православних християн триває Пилипівський піст. Наводимо поради священика щодо дотримання посту.



Що таке піст?



«Піст – це утримання. Часто люди, почувши про піст, думають: треба починати голодувати. Багато хто вважає, що піст – це відмова у їжі.



Проте є люди більш воцерковлені, які краще розуміють духовне життя і по-іншому ставляться до посту. Піст для кожної людини має бути чимось особливим. Він потрібен для того, щоб у першу чергу усмирити себе. Ми повинні собі у чомусь відмовити. Заради того, щоб бути ближче до Бога. Не заради того, щоб схуднути чи щоб бути красивішим. Піст потрібен для тілесного і духовного спасіння кожної людини».



Від чого потрібно відмовитися у піст?



«Не можна сказати: «Я собі відмовляю в усьому». У кожного свої обмеження.



Одна людина відмовляється від певної їжі. Курці повинні відмовитися від куріння, ті, хто вживає алкоголь, – від алкоголю. Якщо курець, який за день викурює пачку цигарок, зможе викурювати тільки одну цигарку або взагалі не куритиме, це вже є утримання.



Це утримання має супроводжуватися молитвою, адже піст і молитва мають велику силу. Зі святого письма знаємо, що Ісус Христос після свого хрещення 40 днів перебував у пості і молитві. І це є приклад для всіх нас. Праведна Анна після того, як стала вдовою, до 84 років у єрусалимському храмі день і ніч перебувала у молитві і пості…»



***



«Є піст строгий, який повністю обмежує людину в їжі. Людина тоді споживає тільки воду. У медицині цей піст називають голодуванням. Маємо ще піст-сухоїдіння. Це коли людина може споживати рослинні продукти, але без олії. А є сухоїдіння з додаванням олії. Дехто постить, споживаючи ще й рибу. Кожна людина, обираючи піст, визначає, що необхідне для неї».



Як себе поводити у піст?



«Богові не потрібно, щоб ми щось їли, а чогось не їли. Богові потрібно, щоб ми не осуджували, більше молилися, ставали більш духовними. Бог не буди питати, чого ми з’їли більше чи менше. Їдете в тролейбусі чи автобусі – подайте старшій людині руку, переведіть її через дорогу, допоможіть жінці з коляскою, не пройдіть мимо прохача. Це вже велика справа».



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«Коли людина розповідає всім, що вона постить, це неправильно. Постити потрібно робити для себе, не розголошуючи».



Кому дозволено не постити?



«Церква звільняє від посту вагітних жінок, жінок, які годують груддю, людей, яким більш як 60 років, і хворих. Навіть людям, які тяжко працюють, дозволено споживати страву, що їм потрібна».



Чи потрібно постити дітям?



«Оскільки діти сповідаються із 7-річного віку, то до цього часу їм не можна пояснити, що таке піст. Дитину не змусиш їсти того, чого вона не хоче. Але варто дітей обмежувати у споживанні солодкого. Нехай менше слухають музики. Потрібно, щоб дитина звикала, що піст це обмеження у чомусь».



Як відзначати день народження у піст?



«Люди, які ходять у церкву і живуть більш духовним життям, розповідають, що переносять святкування дня народження на час, коли піст закінчиться.



Буває, люди приходять і запитують священника, чи можна святкувати у піст. Звичайно, священник може благословити, щоб це дійство відбулося, обмеживши в гулянні.



Але заборонити щось тяжко. Якщо щось серйозніше, я відправляю до архієрея, щоб він вирішив, чи дати дозвіл на те чи інше гуляння».



Чи потрібно подружжю утримуватися у піст від інтиму?

«Заборонити інтимне спілкування між чоловіком і жінкою тяжко. Це можливо, якщо є обопільне бажання. Уявіть собі, що жінка ходить у храм, воцерковлена, цікавиться життям церкви і розуміє, що таке утримання повинно бути. Чоловік же менш воцерковлений, і пояснити йому це важко. Чи навпаки. «Ага, якщо мені тут не можна, значить, мені можна на стороні», – може подумати той із подружжя, хто менш воцерковлений. І тоді шлюб може розпастися. Тому відмова від інтиму під час посту можлива лише у тому випадку, коли це розуміють і цього хочуть обидві сторони».



10 настанов на піст від священника Петра Атаманіва



-Завжди радійте. Не треба сумувати і показувати, що ви постите.

-Безперестанку моліться.

-Не хизуйтеся постом. Піст – це тайна для кожної людини.

-Покайтеся і очистіться.

-Стежте за здоров’ям.

-Ходіть більше до церкви.

-Менше думайте про їжу.

-Відмовляйтеся від залежностей.

-Робіть добро.

-Не їжте один одного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Піст – це не відмова від продуктів тваринного походження. Піст полягає насамперед в утриманні від спокус, відмові від залежностей та посиленій молитві заради тілесного і духовного спасіння.Про це розповів луцький священнику програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 1 грудня.Як відомо, з 28 листопада у православних християн триває Пилипівський піст. Наводимо поради священика щодо дотримання посту.«Піст – це утримання. Часто люди, почувши про піст, думають: треба починати голодувати. Багато хто вважає, що піст – це відмова у їжі.Проте є люди більш воцерковлені, які краще розуміють духовне життя і по-іншому ставляться до посту. Піст для кожної людини має бути чимось особливим. Він потрібен для того, щоб у першу чергу усмирити себе. Ми повинні собі у чомусь відмовити. Заради того, щоб бути ближче до Бога. Не заради того, щоб схуднути чи щоб бути красивішим. Піст потрібен для тілесного і духовного спасіння кожної людини».«Не можна сказати: «Я собі відмовляю в усьому». У кожного свої обмеження.Одна людина відмовляється від певної їжі. Курці повинні відмовитися від куріння, ті, хто вживає алкоголь, – від алкоголю. Якщо курець, який за день викурює пачку цигарок, зможе викурювати тільки одну цигарку або взагалі не куритиме, це вже є утримання.Це утримання має супроводжуватися молитвою, адже піст і молитва мають велику силу. Зі святого письма знаємо, що Ісус Христос після свого хрещення 40 днів перебував у пості і молитві. І це є приклад для всіх нас. Праведна Анна після того, як стала вдовою, до 84 років у єрусалимському храмі день і ніч перебувала у молитві і пості…»***«Є піст строгий, який повністю обмежує людину в їжі. Людина тоді споживає тільки воду. У медицині цей піст називають голодуванням. Маємо ще піст-сухоїдіння. Це коли людина може споживати рослинні продукти, але без олії. А є сухоїдіння з додаванням олії. Дехто постить, споживаючи ще й рибу. Кожна людина, обираючи піст, визначає, що необхідне для неї».«Богові не потрібно, щоб ми щось їли, а чогось не їли. Богові потрібно, щоб ми не осуджували, більше молилися, ставали більш духовними. Бог не буди питати, чого ми з’їли більше чи менше. Їдете в тролейбусі чи автобусі – подайте старшій людині руку, переведіть її через дорогу, допоможіть жінці з коляскою, не пройдіть мимо прохача. Це вже велика справа».***«Коли людина розповідає всім, що вона постить, це неправильно. Постити потрібно робити для себе, не розголошуючи».«Церква звільняє від посту вагітних жінок, жінок, які годують груддю, людей, яким більш як 60 років, і хворих. Навіть людям, які тяжко працюють, дозволено споживати страву, що їм потрібна».«Оскільки діти сповідаються із 7-річного віку, то до цього часу їм не можна пояснити, що таке піст. Дитину не змусиш їсти того, чого вона не хоче. Але варто дітей обмежувати у споживанні солодкого. Нехай менше слухають музики. Потрібно, щоб дитина звикала, що піст це обмеження у чомусь».«Люди, які ходять у церкву і живуть більш духовним життям, розповідають, що переносять святкування дня народження на час, коли піст закінчиться.Буває, люди приходять і запитують священника, чи можна святкувати у піст. Звичайно, священник може благословити, щоб це дійство відбулося, обмеживши в гулянні.Але заборонити щось тяжко. Якщо щось серйозніше, я відправляю до архієрея, щоб він вирішив, чи дати дозвіл на те чи інше гуляння».Чи потрібно подружжю утримуватися у піст від інтиму?«Заборонити інтимне спілкування між чоловіком і жінкою тяжко. Це можливо, якщо є обопільне бажання. Уявіть собі, що жінка ходить у храм, воцерковлена, цікавиться життям церкви і розуміє, що таке утримання повинно бути. Чоловік же менш воцерковлений, і пояснити йому це важко. Чи навпаки. «Ага, якщо мені тут не можна, значить, мені можна на стороні», – може подумати той із подружжя, хто менш воцерковлений. І тоді шлюб може розпастися. Тому відмова від інтиму під час посту можлива лише у тому випадку, коли це розуміють і цього хочуть обидві сторони».-Завжди радійте. Не треба сумувати і показувати, що ви постите.-Безперестанку моліться.-Не хизуйтеся постом. Піст – це тайна для кожної людини.-Покайтеся і очистіться.-Стежте за здоров’ям.-Ходіть більше до церкви.-Менше думайте про їжу.-Відмовляйтеся від залежностей.-Робіть добро.-Не їжте один одного.

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