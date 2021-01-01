Хлопець, який розмалював лавку «розумної зупинки», зізнався і поприбирав





Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.



Зі слів небайдужих, Владислав К. (так звати молодика), навчається в коледжі.



Уже через декілька годин після опублікованого відео, Владислав з’явився до департаменту муніципальної варти з матір’ю. Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку «розумних зупинок» від надписів.



Особу вдалося зафіксувати, завдяки камерам відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто Луцьк» та диспетчерам ЦБМ на базі департаменту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки небайдужим жителям Луцька, вдалося оперативно встановити особу, яка розмалювала лавку «розумної зупинки». Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.Зі слів небайдужих,(так звати молодика), навчається в коледжі.Уже через декілька годин після опублікованого відео, Владислав з’явився до департаменту муніципальної варти з матір’ю. Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку «розумних зупинок» від надписів.Особу вдалося зафіксувати, завдяки камерам відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто Луцьк» та диспетчерам ЦБМ на базі департаменту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію