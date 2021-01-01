Хлопець, який розмалював лавку «розумної зупинки», зізнався і поприбирав
Сьогодні, 16:47
Завдяки небайдужим жителям Луцька, вдалося оперативно встановити особу, яка розмалювала лавку «розумної зупинки».
Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Зі слів небайдужих, Владислав К. (так звати молодика), навчається в коледжі.
Уже через декілька годин після опублікованого відео, Владислав з’явився до департаменту муніципальної варти з матір’ю. Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку «розумних зупинок» від надписів.
Особу вдалося зафіксувати, завдяки камерам відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто Луцьк» та диспетчерам ЦБМ на базі департаменту.
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Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Зі слів небайдужих, Владислав К. (так звати молодика), навчається в коледжі.
Уже через декілька годин після опублікованого відео, Владислав з’явився до департаменту муніципальної варти з матір’ю. Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку «розумних зупинок» від надписів.
Особу вдалося зафіксувати, завдяки камерам відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто Луцьк» та диспетчерам ЦБМ на базі департаменту.
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