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Хлопець, який розмалював лавку «розумної зупинки», зізнався і поприбирав

Хлопець, який розмалював лавку «розумної зупинки», зізнався і поприбирав
Завдяки небайдужим жителям Луцька, вдалося оперативно встановити особу, яка розмалювала лавку «розумної зупинки».

Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Зі слів небайдужих, Владислав К. (так звати молодика), навчається в коледжі.

Уже через декілька годин після опублікованого відео, Владислав з’явився до департаменту муніципальної варти з матір’ю. Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку «розумних зупинок» від надписів.

Особу вдалося зафіксувати, завдяки камерам відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто Луцьк» та диспетчерам ЦБМ на базі департаменту.

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Теги: муніципали, вандал, Луцьк, зупинка громадського транспорту
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