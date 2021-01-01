Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 4 грудня, на Волині буде мінлива хмарність. Без опадів.
Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Місцями ожеледиця. Температура
вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.
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Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Місцями ожеледиця. Температура
вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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