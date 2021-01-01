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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Завтра, 4 грудня, на Волині буде мінлива хмарність. Без опадів.

Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Місцями ожеледиця. Температура
вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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