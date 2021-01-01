Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня





Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вітер південний, 5-10 м/с. Місцями ожеледиця. Температура

вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 4 грудня, на Волині буде мінлива хмарність. Без опадів.Таку погоду прогнозують синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Місцями ожеледиця. Температуравночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Без опадів.

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