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На Волині лікарі врятували чоловіка з ножовим пораненням серця

На Волині лікарі врятували чоловіка з ножовим пораненням серця
Любомльські лікарі врятували життя чоловіку, який поступив у медзаклад з ножовим пораненням серця.

Про це йдеться на сторінці КНП "Любомльське ТМО Любомльської міської ради".

Увечері, 1 грудня, на приймальне відділення Любомльського ТМО працівники екстреної медичної допомоги доставили чоловіка з колотою раною грудної клітки передньої стінки зліва. Після обстеження його відразу прооперували.

«Пацієнт був у свідомості, не було виражених порушень гемодинаміки – тиск був більш-менш в нормі. Але коли людину завезли в операційну та почали огляд рани, побачили, що там – багато згустків крові, у грудній клітці – також було багато крові, адже ножем було задіто ліве передсердя. В операційній хворому одразу провели інфузійну терапію, а в даному випадку – трансфузію препаратів крові (еритроцитарної маси, одногрупної плазми), адже крововтрата пацієнта складала близько одного літра власної крові», - розповідає лікар-хірург Леонід Луць.

Також пацієнту виконали екстрене оперативне втручання на відкритому серці. Загалом оперативне втручання тривало дві години і життя людини вдалося врятувати.

Уже зранку пацієнт прийшов до тями та добре себе почував.

Лікарі розповідають, що найперше в таких випадках роблять рентгенівський знімок для того, щоб пересвідчитися, чи нема в грудній порожнині повітря чи рідини.

«Якщо рентген-знімок показує рівень рідини, або здавлену легеню чи згладжену талію серця – це означає наявність в грудній клітці крові, або наявність крові в перикарді серцевої сумки. Це є прямим показом до торакотомії. Але в цьому випадку на знімку нічого подібного не було, кардіограма була більш-менш нормальною, показники крові – в нормі. Та коли почали хворого оперувати, зрозуміли, наскільки рана виявилася серйозною», - розповідає Леонід Луць.

Це вже не вперше любомльські лікарі рятують життя людей із ножовими пошкодженнями серця.

Оперували пацієнта: завідувач хірургічного відділення Олександр Дець, лікар-хірург Леонід Луць, асистент – лікар Володимир Лесик. Анестезіологічну допомогу забезпечували анестезіолог Мирослав Франчук, анестезист Артур Смутний.

Нагадуємо, що 1 грудня на Волині чоловік впав на ніж та отримав поранення грудної клітки

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Теги: Волинь, лікарі, поранення, ніж, серце
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