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У волинському селі збудують дитячий майданчик

У волинському селі збудують дитячий майданчик
Дитячий майданчик збудують у селі Секунь Ковельського району (територія колишнього Старовижівського району). Його облаштують на вулиці Вишневій, 17в.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 142 460 гривень.

Згідно з технічними вимогами, що містяться в тендерній документації, ідеться про такі роботи, як-от планування площ, копання ям для встановлення стояків і стовпів, улаштування бетонної основи, монтаж інвентаря дитячого майданчика, зокрема ігрового комплексу, майданчиків «Автобус», «Паровоз», балансира, трьох лавок, пісочниці та гойдалки.

Роботи з облаштування дитячого майданчика в селі Секунь мають закінчити до 30 грудня 2021 року. Гарантійний термін на об’єкт становитиме не менше, ніж п’ять років.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, дитячий майданчик, село Секунь, Ковельщина
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