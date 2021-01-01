У волинському селі збудують дитячий майданчик





Про це пише Інформаційне агентство



Очікувана вартість робіт становить 142 460 гривень.



Згідно з технічними вимогами, що містяться в тендерній документації, ідеться про такі роботи, як-от планування площ, копання ям для встановлення стояків і стовпів, улаштування бетонної основи, монтаж інвентаря дитячого майданчика, зокрема ігрового комплексу, майданчиків «Автобус», «Паровоз», балансира, трьох лавок, пісочниці та гойдалки.



Роботи з облаштування дитячого майданчика в селі Секунь мають закінчити до 30 грудня 2021 року. Гарантійний термін на об’єкт становитиме не менше, ніж п’ять років.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячий майданчик збудують у селі Секунь Ковельського району (територія колишнього Старовижівського району). Його облаштують на вулиці Вишневій, 17в.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Очікувана вартість робіт становить 142 460 гривень.Згідно з технічними вимогами, що містяться в тендерній документації, ідеться про такі роботи, як-от планування площ, копання ям для встановлення стояків і стовпів, улаштування бетонної основи, монтаж інвентаря дитячого майданчика, зокрема ігрового комплексу, майданчиків «Автобус», «Паровоз», балансира, трьох лавок, пісочниці та гойдалки.Роботи з облаштування дитячого майданчика в селі Секунь мають закінчити до 30 грудня 2021 року. Гарантійний термін на об’єкт становитиме не менше, ніж п’ять років.

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