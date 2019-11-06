Вчені розповіли, як кава впливає на зір





Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Psychopharmacology, передає



Гострота зору відноситься до здатності людини виявляти і розпізнавати дрібні деталі і може бути виміряна в статичних (нерухомих) або динамічних умовах. Динамічна гострота зору особливо важлива у багатьох повсякденних діях. У новій науковій роботі дослідники перевірили, як саме кофеїн покращує обробку зорової інформації.



У дослідженні взяв участь 21 доброволець. В один день вони приймали капсулу кофеїну (у дозі чотири міліграми на кілограм), а другого дня — капсулу плацебо. За допомогою комп'ютерного тесту, розробленого та затвердженого в Університеті Ватерлоо, кожен учасник мав динамічні навички гостроти зору за годину і через годину після прийому кофеїну.



Учасники, що прийняли капсули з кофеїном, показали значно більшу точність і більш високу швидкість щодо рухомих цілей малого розміру. Швидкість руху очей і контрастна чутливість, які впливають динамічну гостроту зору, також були чутливі до споживання кофеїну.



За словами вчених, споживання кофеїну може бути корисним для зорової функції людини, підвищуючи пильність. Це важливо для керування автомобілем, їзди на велосипеді або заняття спортом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені з Канади з'ясували, що кофеїн підвищує уважність і точність виявлення цілей, що рухаються, а також покращує реакцію.Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Psychopharmacology, передає ТСН Гострота зору відноситься до здатності людини виявляти і розпізнавати дрібні деталі і може бути виміряна в статичних (нерухомих) або динамічних умовах. Динамічна гострота зору особливо важлива у багатьох повсякденних діях. У новій науковій роботі дослідники перевірили, як саме кофеїн покращує обробку зорової інформації.У дослідженні взяв участь 21 доброволець. В один день вони приймали капсулу кофеїну (у дозі чотири міліграми на кілограм), а другого дня — капсулу плацебо. За допомогою комп'ютерного тесту, розробленого та затвердженого в Університеті Ватерлоо, кожен учасник мав динамічні навички гостроти зору за годину і через годину після прийому кофеїну.Учасники, що прийняли капсули з кофеїном, показали значно більшу точність і більш високу швидкість щодо рухомих цілей малого розміру. Швидкість руху очей і контрастна чутливість, які впливають динамічну гостроту зору, також були чутливі до споживання кофеїну.За словами вчених, споживання кофеїну може бути корисним для зорової функції людини, підвищуючи пильність. Це важливо для керування автомобілем, їзди на велосипеді або заняття спортом.

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