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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, коли українців вакцинуватимуть третьою дозою проти COVID-19

Повідомили, коли українців вакцинуватимуть третьою дозою проти COVID-19
Україна готова до запровадження бустерних щеплень проти коронавірусу. Це станеться після того, як відповідне рішення ухвалить Європейський Союз. Третю дозу вакцини вводитимуть через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу в Раді, передає Уніан.

"Ми і технічно готові, і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - сказав очільник МОЗ.

За словами Ляшка, в Європі пропонують запроваджувати бустерну дозу через дев'ять місяців після першого курсу вакцинації проти коронавірусу.

"Якщо ухвалять пропозицію вчених, схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України", - заявив Ляшко.

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Теги: Україна, коронавірус, вакцинація, третя доза
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