У Ковелі відтермінували збільшення тарифу на тепло

Ковельський мерзаявив, що міська влада відтермінувала вересневе рішення виконкому щодо нової вартості тепла для населення.Про це він повідомив сьогодні, 3 грудня, на своїй сторінці у Фейсбуці.За словами міського голови, з 1 грудня цього року мали увійти в дію нові тарифи на тепло. Але в кінці вересня відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, де був підписаний меморандум, згідно якого міська влада зобов’язалися не підвищувати тарифи на теплопостачання та гарячу воду для населення в поточному опалювальному сезоні."Натомість держава обіцяла підтримку зі свого боку, тож був узгоджений конкретний ряд умов. Тож наразі ми відтермінували вересневе рішення виконкому, і вартість тепла змінилася лише для бюджетних установ. Зі свого боку готові виконувати умови меморандуму повністю. Чекаємо виконання домовленостей з боку держави", – пише Ігор Чайка