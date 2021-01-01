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У Ковелі відтермінували збільшення тарифу на тепло

У Ковелі відтермінували збільшення тарифу на тепло
Ковельський мер Ігор Чайка заявив, що міська влада відтермінувала вересневе рішення виконкому щодо нової вартості тепла для населення.

Про це він повідомив сьогодні, 3 грудня, на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами міського голови, з 1 грудня цього року мали увійти в дію нові тарифи на тепло. Але в кінці вересня відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, де був підписаний меморандум, згідно якого міська влада зобов’язалися не підвищувати тарифи на теплопостачання та гарячу воду для населення в поточному опалювальному сезоні.

"Натомість держава обіцяла підтримку зі свого боку, тож був узгоджений конкретний ряд умов. Тож наразі ми відтермінували вересневе рішення виконкому, і вартість тепла змінилася лише для бюджетних установ. Зі свого боку готові виконувати умови меморандуму повністю. Чекаємо виконання домовленостей з боку держави", – пише Ігор Чайка

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Теги: тариф на тепло, Ковель
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