У Ковелі відтермінували збільшення тарифу на тепло
Сьогодні, 18:17
Ковельський мер Ігор Чайка заявив, що міська влада відтермінувала вересневе рішення виконкому щодо нової вартості тепла для населення.
Про це він повідомив сьогодні, 3 грудня, на своїй сторінці у Фейсбуці.
За словами міського голови, з 1 грудня цього року мали увійти в дію нові тарифи на тепло. Але в кінці вересня відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, де був підписаний меморандум, згідно якого міська влада зобов’язалися не підвищувати тарифи на теплопостачання та гарячу воду для населення в поточному опалювальному сезоні.
"Натомість держава обіцяла підтримку зі свого боку, тож був узгоджений конкретний ряд умов. Тож наразі ми відтермінували вересневе рішення виконкому, і вартість тепла змінилася лише для бюджетних установ. Зі свого боку готові виконувати умови меморандуму повністю. Чекаємо виконання домовленостей з боку держави", – пише Ігор Чайка
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Про це він повідомив сьогодні, 3 грудня, на своїй сторінці у Фейсбуці.
За словами міського голови, з 1 грудня цього року мали увійти в дію нові тарифи на тепло. Але в кінці вересня відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, де був підписаний меморандум, згідно якого міська влада зобов’язалися не підвищувати тарифи на теплопостачання та гарячу воду для населення в поточному опалювальному сезоні.
"Натомість держава обіцяла підтримку зі свого боку, тож був узгоджений конкретний ряд умов. Тож наразі ми відтермінували вересневе рішення виконкому, і вартість тепла змінилася лише для бюджетних установ. Зі свого боку готові виконувати умови меморандуму повністю. Чекаємо виконання домовленостей з боку держави", – пише Ігор Чайка
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