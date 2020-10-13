Волинські науковці вивели новий сорт озимого жита





Про це кореспонденту Олена Нечипорук.



«Ми селекціонували новий сорт озимого жита «Серпанок», який пройшов сортовипробування в усіх сортодільничних станціях України, отримали сертифікат і патент, що вже дають нам право займатися його широким розмноженням. Якщо традиційно жито висівалося приблизно у 20 числах вересня – на початку жовтня, то цей сорт можна висівати навіть у 20-х числах жовтня», - зазначила Нечипорук.



За її словами, сорт «Серпанок» урожайніший і продуктивніший, ніж попередні сорти озимого жита, яке селекціонувала станція. Висота рослин 120-130 см, завдяки чому жито стійке до вилягання, а його потенційна урожайність – 10-11 тонн.



«Серпанок» стійкий до хвороб. Сорт потребує основного удобрення комплексним азотно-форфорно-калійним добривом восени та весняного підживлення по мерзло-талому ґрунті.



Таке жито невибагливе і може рости на кислих ґрунтах, що несприятливі для пшениці. Для зони Полісся воно є однією з незамінних зернових культур у сівозміні.



Як додала заступник директора з наукової роботи Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Оксана Пузняк, сорт «Серпанок» розробили для виготовлення хліба.



Культуру можна й використовувати для відгодівлі тварин. Через високу кислотність його треба перемелювати із пшеницею, ячменем та вівсом. При цьому частка жита має бути 30%.



Волинські науковці планують розпочати вирощування жита «Серпанок», аби за рік вже забезпечити ним частину господарств. Окрім цього сорту на станції наразі вирощують також озиме жито «Ірина».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські науковці селекціонували новий сорт озимого жита «Серпанок», що орієнтований на використання у хлібопекарській промисловості.Про це кореспонденту Укрінформу розповіла завідувач лабораторії рослинництва та селекції Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН України«Ми селекціонували новий сорт озимого жита «Серпанок», який пройшов сортовипробування в усіх сортодільничних станціях України, отримали сертифікат і патент, що вже дають нам право займатися його широким розмноженням. Якщо традиційно жито висівалося приблизно у 20 числах вересня – на початку жовтня, то цей сорт можна висівати навіть у 20-х числах жовтня», - зазначила Нечипорук.За її словами, сорт «Серпанок» урожайніший і продуктивніший, ніж попередні сорти озимого жита, яке селекціонувала станція. Висота рослин 120-130 см, завдяки чому жито стійке до вилягання, а його потенційна урожайність – 10-11 тонн.«Серпанок» стійкий до хвороб. Сорт потребує основного удобрення комплексним азотно-форфорно-калійним добривом восени та весняного підживлення по мерзло-талому ґрунті.Таке жито невибагливе і може рости на кислих ґрунтах, що несприятливі для пшениці. Для зони Полісся воно є однією з незамінних зернових культур у сівозміні.Як додала заступник директора з наукової роботи Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції, сорт «Серпанок» розробили для виготовлення хліба.Культуру можна й використовувати для відгодівлі тварин. Через високу кислотність його треба перемелювати із пшеницею, ячменем та вівсом. При цьому частка жита має бути 30%.Волинські науковці планують розпочати вирощування жита «Серпанок», аби за рік вже забезпечити ним частину господарств. Окрім цього сорту на станції наразі вирощують також озиме жито «Ірина».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію