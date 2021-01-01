Волиняни придбали близько сотні сучасних котлів у 104.ua





Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».



Двоє сімей, які проживають у селі Боратин Луцького району, нещодавно обрали газові котли «Baymak».



«Коли ми переїхали в наш омріяний власний будинок, довго вирішували, яке опалення краще. Свій вибір зробили на користь газу. Немає ніяких додаткових нюансів, економно, потрібно лише вчасно сплачувати рахунки. Обирати газове обладнання вирішили в Клієнтському просторі, адже покладались на поради фахівців», – розповідає щаслива споживачка Руслана Чижук.

Споживачка Руслана Чижук

Обирати газовий котел допомагала персональна менеджерка Клієнтського простору в Луцьку Оксана Ткачук. Вона каже, що котел «Baymak» має чимало переваг: він двоконтурний, його головні функції - нагрівання води та обігрів приміщення, компактний, має легке управління та гарантію 5 років. Підбирали котел відповідно до площі будинку та побажань клієнта.

Персональна менеджерка 104.ua Оксана Ткачук

Лучанка пані Ольга проаналізувала всі варіанти економії та заощадження й теж вирішила користуватись газом, бо він економічно вигідний, надійний, зручний та екологічний.



«Дуже зручно, що всі послуги в одному місці та є персональний менеджер, який в усьому допомагає – обрати газовий котел не лише по вартості, а й по якості», – каже Ольга Коломієць.

Споживачка Ольга Коломієць

Крім того, споживачі замовили «Пакетну послугу». Вона охоплює всі етапи – від подачі заяви, проєктних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Працівники АТ «Волиньгазу» встановили газове обладнання в їхніх оселях.



«Завдяки такій послузі клієнту не доводиться замовляти кожен з етапів робіт окремо та перейматися питанням безпеки в роботі опалювальної системи. Адже наші фахівці не просто здійснюють монтаж обладнання, а й тестують систему, перед пуском газу. Послуга вигідна, бо комплексна», - поділився майстер «Волиньгазу» Олег.



Замовити «Пакетну послугу», отримати консультацію, підібрати та придбати необхідне газове обладнання споживачі можуть у центрах обслуговування 104.ua Клієнтський простір.



У питаннях вибору обладнання завжди допоможе персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору. В свою чергу АТ «Волиньгаз» здійснить фахове встановлення та обслуговування приладів. Досвід фахівців газової компанії в поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності.



Нагадаємо, що таку послугу надають у всіх 104.ua клієнтських просторах Волині. Там від моменту звернення і до моменту пуску газу кожного клієнта супроводжує його персональний менеджер. Він надає всю необхідну інформацію та розрахунки. Споживачу потрібно зібрати необхідний пакет документів: право власності на житло, паспорт і код, який ідентифікує особу, технічний паспорт, якщо є документи на стару документацію. При першому зверненні персональний менеджер кожному клієнту порадить і допоможе з підбором газового обладнання під їхню опалювальну площу, щоб було правильно підібране обладнання під технічні характеристики.



Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті



м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А

м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А

м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9

смт. Ратне, вул. Газіна, 20

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м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.

м. Рожище, вул. Мазепи, 24

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни купують газове обладнання від міжнародних виробників та власного імпорту в Клієнтських просторах 104. Цьогоріч близько 100 споживачів придбали котли, які їм допомогли обрати персональні менеджери.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».Двоє сімей, які проживають у селі Боратин Луцького району, нещодавно обрали газові котли «Baymak».«Коли ми переїхали в наш омріяний власний будинок, довго вирішували, яке опалення краще. Свій вибір зробили на користь газу. Немає ніяких додаткових нюансів, економно, потрібно лише вчасно сплачувати рахунки. Обирати газове обладнання вирішили в Клієнтському просторі, адже покладались на поради фахівців», – розповідає щаслива споживачкаОбирати газовий котел допомагала персональна менеджерка Клієнтського простору в Луцьку. Вона каже, що котел «Baymak» має чимало переваг: він двоконтурний, його головні функції - нагрівання води та обігрів приміщення, компактний, має легке управління та гарантію 5 років. Підбирали котел відповідно до площі будинку та побажань клієнта.Лучанка пані Ольга проаналізувала всі варіанти економії та заощадження й теж вирішила користуватись газом, бо він економічно вигідний, надійний, зручний та екологічний.«Дуже зручно, що всі послуги в одному місці та є персональний менеджер, який в усьому допомагає – обрати газовий котел не лише по вартості, а й по якості», – кажеКрім того, споживачі замовили «Пакетну послугу». Вона охоплює всі етапи – від подачі заяви, проєктних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Працівники АТ «Волиньгазу» встановили газове обладнання в їхніх оселях.«Завдяки такій послузі клієнту не доводиться замовляти кожен з етапів робіт окремо та перейматися питанням безпеки в роботі опалювальної системи. Адже наші фахівці не просто здійснюють монтаж обладнання, а й тестують систему, перед пуском газу. Послуга вигідна, бо комплексна», - поділився майстер «Волиньгазу»Замовити «Пакетну послугу», отримати консультацію, підібрати та придбати необхідне газове обладнання споживачі можуть у центрах обслуговування 104.ua Клієнтський простір.У питаннях вибору обладнання завжди допоможе персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору. В свою чергу АТ «Волиньгаз» здійснить фахове встановлення та обслуговування приладів. Досвід фахівців газової компанії в поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності.Нагадаємо, що таку послугу надають у всіх 104.ua клієнтських просторах Волині. Там від моменту звернення і до моменту пуску газу кожного клієнта супроводжує його персональний менеджер. Він надає всю необхідну інформацію та розрахунки. Споживачу потрібно зібрати необхідний пакет документів: право власності на житло, паспорт і код, який ідентифікує особу, технічний паспорт, якщо є документи на стару документацію. При першому зверненні персональний менеджер кожному клієнту порадить і допоможе з підбором газового обладнання під їхню опалювальну площу, щоб було правильно підібране обладнання під технічні характеристики.Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/ м. Луцьк, просп. Молоді, 14 Ам. Ковель, вул.С.Бандери, 34Ам. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9смт. Ратне, вул. Газіна, 20м. Володимир-Волинський, вул.Сагайдачного, 85м. Ківерці, вул. Матросова, 9м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.м. Рожище, вул. Мазепи, 24м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56смт.Турійськ, вул. Паралельна, 33смт. Стара Вижівка, Незалежності, 60

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