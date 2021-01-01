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Волиняни придбали близько сотні сучасних котлів у 104.ua

Волиняни придбали близько сотні сучасних котлів у 104.ua
Волиняни купують газове обладнання від міжнародних виробників та власного імпорту в Клієнтських просторах 104. Цьогоріч близько 100 споживачів придбали котли, які їм допомогли обрати персональні менеджери.

Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».

Двоє сімей, які проживають у селі Боратин Луцького району, нещодавно обрали газові котли «Baymak».

«Коли ми переїхали в наш омріяний власний будинок, довго вирішували, яке опалення краще. Свій вибір зробили на користь газу. Немає ніяких додаткових нюансів, економно, потрібно лише вчасно сплачувати рахунки. Обирати газове обладнання вирішили в Клієнтському просторі, адже покладались на поради фахівців», – розповідає щаслива споживачка Руслана Чижук.
Споживачка Руслана Чижук
Споживачка Руслана Чижук

Обирати газовий котел допомагала персональна менеджерка Клієнтського простору в Луцьку Оксана Ткачук. Вона каже, що котел «Baymak» має чимало переваг: він двоконтурний, його головні функції - нагрівання води та обігрів приміщення, компактний, має легке управління та гарантію 5 років. Підбирали котел відповідно до площі будинку та побажань клієнта.
Персональна менеджерка 104.ua Оксана Ткачук
Персональна менеджерка 104.ua Оксана Ткачук

Лучанка пані Ольга проаналізувала всі варіанти економії та заощадження й теж вирішила користуватись газом, бо він економічно вигідний, надійний, зручний та екологічний.

«Дуже зручно, що всі послуги в одному місці та є персональний менеджер, який в усьому допомагає – обрати газовий котел не лише по вартості, а й по якості», – каже Ольга Коломієць.
Споживачка Ольга Коломієць
Споживачка Ольга Коломієць

Крім того, споживачі замовили «Пакетну послугу». Вона охоплює всі етапи – від подачі заяви, проєктних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Працівники АТ «Волиньгазу» встановили газове обладнання в їхніх оселях.

«Завдяки такій послузі клієнту не доводиться замовляти кожен з етапів робіт окремо та перейматися питанням безпеки в роботі опалювальної системи. Адже наші фахівці не просто здійснюють монтаж обладнання, а й тестують систему, перед пуском газу. Послуга вигідна, бо комплексна», - поділився майстер «Волиньгазу» Олег.
Волиняни придбали близько сотні сучасних котлів у 104.ua

Замовити «Пакетну послугу», отримати консультацію, підібрати та придбати необхідне газове обладнання споживачі можуть у центрах обслуговування 104.ua Клієнтський простір.

У питаннях вибору обладнання завжди допоможе персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору. В свою чергу АТ «Волиньгаз» здійснить фахове встановлення та обслуговування приладів. Досвід фахівців газової компанії в поєднанні з новітніми технологіями дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності.
Волиняни придбали близько сотні сучасних котлів у 104.ua

Нагадаємо, що таку послугу надають у всіх 104.ua клієнтських просторах Волині. Там від моменту звернення і до моменту пуску газу кожного клієнта супроводжує його персональний менеджер. Він надає всю необхідну інформацію та розрахунки. Споживачу потрібно зібрати необхідний пакет документів: право власності на житло, паспорт і код, який ідентифікує особу, технічний паспорт, якщо є документи на стару документацію. При першому зверненні персональний менеджер кожному клієнту порадить і допоможе з підбором газового обладнання під їхню опалювальну площу, щоб було правильно підібране обладнання під технічні характеристики.

Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/:
Волиняни придбали близько сотні сучасних котлів у 104.ua

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м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9
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Теги: Волиньгаз, газове обладнання
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