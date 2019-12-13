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У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО

У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО
У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла, що в Старому місті.

Про це на своїй фейсбук-сторінці у п'ятницю, 3 грудня, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«Тестуємо та налаштовуємо архітектурну підсвітку кафедрального костелу святих Петра і Павла. Остаточний результат за тиждень, але вже гарно. Повертаємо життя в Старе місто», – написав Ігор Поліщук.

Підсвітили фасад костелу, а також дзвіницю, що навпроти.
У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО
У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО
У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО
У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО

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Теги: Луцьк, костел
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