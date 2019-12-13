У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО





Про це на своїй Ігор Поліщук.



«Тестуємо та налаштовуємо архітектурну підсвітку кафедрального костелу святих Петра і Павла. Остаточний результат за тиждень, але вже гарно. Повертаємо життя в Старе місто», – написав Ігор Поліщук.



Підсвітили фасад костелу, а також дзвіницю, що навпроти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла, що в Старому місті.Про це на своїй фейсбук-сторінці у п'ятницю, 3 грудня, повідомив міський голова«Тестуємо та налаштовуємо архітектурну підсвітку кафедрального костелу святих Петра і Павла. Остаточний результат за тиждень, але вже гарно. Повертаємо життя в Старе місто», – написав Ігор Поліщук.Підсвітили фасад костелу, а також дзвіницю, що навпроти.

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