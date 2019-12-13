У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла. ФОТО
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У Луцьку підсвітили кафедральний костел Петра і Павла, що в Старому місті.
Про це на своїй фейсбук-сторінці у п'ятницю, 3 грудня, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
«Тестуємо та налаштовуємо архітектурну підсвітку кафедрального костелу святих Петра і Павла. Остаточний результат за тиждень, але вже гарно. Повертаємо життя в Старе місто», – написав Ігор Поліщук.
Підсвітили фасад костелу, а також дзвіницю, що навпроти.
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Про це на своїй фейсбук-сторінці у п'ятницю, 3 грудня, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
«Тестуємо та налаштовуємо архітектурну підсвітку кафедрального костелу святих Петра і Павла. Остаточний результат за тиждень, але вже гарно. Повертаємо життя в Старе місто», – написав Ігор Поліщук.
Підсвітили фасад костелу, а також дзвіницю, що навпроти.
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