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Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО

Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО
Пакети та папір зі сміттєвого майданчика, що у Нововолинську за універмагом «Чайка», розлітаються по дворах, газонах та чіпляються за дерева.

Це, м’яко кажучи, не радує око, говорять мешканці району, пише БУГ.

Розповідають, що така ситуація виникає постійно. Час від часу сміття прибирають, але вітер, тварини та птахи знову розносять відходи.

Є схожа проблема і на інших майданчиках, тож мешканці пропонують встановлювати сміттєві баки закритого типу та огороджувати їх.
Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО

Варто додати, що погіршують становище і недобросовісні люди, які залишають сміттєві пакети біля контейнерів. Зносять негабаритні відходи, гілля та листя, створюючи стихійні звалища.
Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО
Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО
Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, сміття
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