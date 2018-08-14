Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО





Це, м’яко кажучи, не радує око, говорять мешканці району, пише



Розповідають, що така ситуація виникає постійно. Час від часу сміття прибирають, але вітер, тварини та птахи знову розносять відходи.



Є схожа проблема і на інших майданчиках, тож мешканці пропонують встановлювати сміттєві баки закритого типу та огороджувати їх.



Варто додати, що погіршують становище і недобросовісні люди, які залишають сміттєві пакети біля контейнерів. Зносять негабаритні відходи, гілля та листя, створюючи стихійні звалища.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пакети та папір зі сміттєвого майданчика, що у Нововолинську за універмагом «Чайка», розлітаються по дворах, газонах та чіпляються за дерева.Це, м’яко кажучи, не радує око, говорять мешканці району, пише БУГ Розповідають, що така ситуація виникає постійно. Час від часу сміття прибирають, але вітер, тварини та птахи знову розносять відходи.Є схожа проблема і на інших майданчиках, тож мешканці пропонують встановлювати сміттєві баки закритого типу та огороджувати їх.Варто додати, що погіршують становище і недобросовісні люди, які залишають сміттєві пакети біля контейнерів. Зносять негабаритні відходи, гілля та листя, створюючи стихійні звалища.

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