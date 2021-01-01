вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волейболістки перемогли запорізьку «Орбіту». ВІДЕО

Волинські волейболістки перемогли запорізьку «Орбіту». ВІДЕО
Волейболістки клубу «Волинь-Університет» обіграли запорізьку «Орбіту-ЗНУ-ЗОДЮСШ».

Матч волейбольної Суперліги України відбувся в ОДЮСШ 3 грудня.

Волинянки вдало розпочали поєдинок і виграли першу партію з рахунком 25:23. В другій партії верх брали гості з рахунком 22:25 і 23:25 відповідно. Проте волинянки зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу у наступних партіях з рахунками 25:16 і 15:13.

Відтак, поєдинок закінчився із загальним рахунком 3:2 на користь волинських волейболісток.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь, волейбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські волейболістки перемогли запорізьку «Орбіту». ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
В Україні запроваджують обов’язкову самоізоляцію для всіх, хто повернувся з країн зі штамом «Омікрон»
Сьогодні, 20:46
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Вчені розповіли, як кава впливає на зір
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Луцькі волейболістки знову «всуху» перемогли суперниць Луцькі волейболістки знову «всуху» перемогли суперниць
24 жовтень, 02:16
Волинські волейболістки підсилилися екскапітаном конкурентів Волинські волейболістки підсилилися екскапітаном конкурентів
02 жовтень, 01:13
Три волинські волейболістки борються за можливість зіграти за збірну на Євро-2021 Три волинські волейболістки борються за можливість зіграти за збірну на Євро-2021
14 липень, 08:35
Волинські волейболістки вийшли у півфінал чемпіонату України Волинські волейболістки вийшли у півфінал чемпіонату України
15 березень, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Глобальна криза. Час правди»: учасники зі 180 країн влаштовують онлайн-конференцію
02 грудень, 09:08
 8
Волинські волейболістки перемогли запорізьку «Орбіту». ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
В Україні запроваджують обов’язкову самоізоляцію для всіх, хто повернувся з країн зі штамом «Омікрон»
Сьогодні, 20:46
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Сміття розлітається по всій окрузі: мешканці волинського міста скаржаться на майданчик для відходів. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8