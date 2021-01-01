Волинські волейболістки перемогли запорізьку «Орбіту». ВІДЕО





Матч волейбольної Суперліги України відбувся в ОДЮСШ 3 грудня.



Волинянки вдало розпочали поєдинок і виграли першу партію з рахунком 25:23. В другій партії верх брали гості з рахунком 22:25 і 23:25 відповідно. Проте волинянки зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу у наступних партіях з рахунками 25:16 і 15:13.



Відтак, поєдинок закінчився із загальним рахунком 3:2 на користь волинських волейболісток.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волейболістки клубу «Волинь-Університет» обіграли запорізьку «Орбіту-ЗНУ-ЗОДЮСШ».Матч волейбольної Суперліги України відбувся в ОДЮСШ 3 грудня.Волинянки вдало розпочали поєдинок і виграли першу партію з рахунком 25:23. В другій партії верх брали гості з рахунком 22:25 і 23:25 відповідно. Проте волинянки зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу у наступних партіях з рахунками 25:16 і 15:13.Відтак, поєдинок закінчився із загальним рахунком 3:2 на користь волинських волейболісток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію