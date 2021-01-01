Волинські волейболістки перемогли запорізьку «Орбіту». ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Волейболістки клубу «Волинь-Університет» обіграли запорізьку «Орбіту-ЗНУ-ЗОДЮСШ».
Матч волейбольної Суперліги України відбувся в ОДЮСШ 3 грудня.
Волинянки вдало розпочали поєдинок і виграли першу партію з рахунком 25:23. В другій партії верх брали гості з рахунком 22:25 і 23:25 відповідно. Проте волинянки зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу у наступних партіях з рахунками 25:16 і 15:13.
Відтак, поєдинок закінчився із загальним рахунком 3:2 на користь волинських волейболісток.
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Матч волейбольної Суперліги України відбувся в ОДЮСШ 3 грудня.
Волинянки вдало розпочали поєдинок і виграли першу партію з рахунком 25:23. В другій партії верх брали гості з рахунком 22:25 і 23:25 відповідно. Проте волинянки зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу у наступних партіях з рахунками 25:16 і 15:13.
Відтак, поєдинок закінчився із загальним рахунком 3:2 на користь волинських волейболісток.
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