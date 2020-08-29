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Українським поліцейським можуть дозволити підробляти

Українським поліцейським можуть дозволити підробляти
У Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

"Одною з ініціатив є можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад на охороні певних об'єктів. Наразі ми також працюємо над цією моделлю і за кілька тижнів можемо її презентувати", - зазначив глава МВС.

За його словами, ще однією ініціативою міністерства є розподіл певної частини штрафів за оформлені порушення ПДР на підвищення зарплат поліцейським.

Коментуючи інформацію про існування у поліції планів щодо складення протоколів і про певні корупційні прояви у цій системі, Монастирський визнав, що такі випадки є.

"Але у нас наразі повністю перезавантажений підрозділ внутрішньої безпеки Нацполіції, і ми бачимо оновлення моніторингових груп у патрульній поліції, для того, щоб вони могли реагувати на ці порушення. Окрім того, є "гаряча лінія", на яку може звернутися кожен громадянин, і кожен такий випадок потрапляє у службу внутрішньої безпеки, щоб була відповідна реакція", - наголосив він.

За словами міністра, кожен такий випадок аналізується.

"Ми розуміємо, що збільшення зарплат зможе допомогти боротися з корупцією у правоохоронних органах", - наголосив Монастирський.

Раніше міністр внутрішніх справ України заявив, що брак кадрів у поліції становить від 10 до 30 відсотків - залежно від регіону.

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Теги: поліція, Україна
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