У селі під Луцьком місцеві жителі скаржаться на невідремонтовану дорогу. ВІДЕО





Про це розповіла Ірина Кирилюк.



Зі слів жінки, в дощову погоду жителям доводиться проходити в сторону школи сусідніми вулицями або в гумових чоботах.



"Коли ще сухо, то куди не йшло, а коли вода, то по коліна в чоботи і пішов. Ми зверталися, писали заяви і до нас приїжджав голова два рази. Казав ніби проект зробили, але це вже пройшло часу рік-два", – говорить волинянка.



На вулиці Пилипа Орлика в селі декілька років тому частково зробили дорогу з бруківки, – говорить місцевий житель Сергій. Каже: роботи оплатили жителі Підгайців, матеріали – придбала сільська рада.



"Десь 10 років я тут живу і років чотири назад тільки цей кусок зробився. І такими кусочками роблять. Біля річки, то маленькими кусочками все ліплять", – зазначив чоловік.



Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк говорить, що ремонт на вулиці не завершили, бо до територіальної громади приєдналися прилеглі села. Каже: стан доріг там на вулицях гірший, ніж у Підгайцях. Роблять спочатку більш проблемні ділянки. Усього в громаді – понад 400 вулиць.



"Той проміжок, який залишилося поправити – 250 метрів, щебеневий, то не є так, що зовсім дороги немає. А після дощу – калюжі кругом є, то не є таке страшне. На сьогодні до нас додалося багато населених пунктів, які взагалі нічого не мають. Не мають зовсім і ми робимо кругом", – говорить сільський голова.



Зі слів Юрія Семенюка, щоб докласти бруківку на вулиці Пилипа Орлика, потрібно майже 700 тисяч гривень, однак терміни ремонтних робіт посадовець не зазначив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці Луцького району місцеві жителі скаржаться на погану дорогу на вулиці Пилипа Орлика. Дороги на прилеглих вулицях зроблені, а декілька сотень метрів – у калюжах.Про це розповіла Суспільному жителькаЗі слів жінки, в дощову погоду жителям доводиться проходити в сторону школи сусідніми вулицями або в гумових чоботах."Коли ще сухо, то куди не йшло, а коли вода, то по коліна в чоботи і пішов. Ми зверталися, писали заяви і до нас приїжджав голова два рази. Казав ніби проект зробили, але це вже пройшло часу рік-два", – говорить волинянка.На вулиці Пилипа Орлика в селі декілька років тому частково зробили дорогу з бруківки, – говорить місцевий житель Сергій. Каже: роботи оплатили жителі Підгайців, матеріали – придбала сільська рада."Десь 10 років я тут живу і років чотири назад тільки цей кусок зробився. І такими кусочками роблять. Біля річки, то маленькими кусочками все ліплять", – зазначив чоловік.Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк говорить, що ремонт на вулиці не завершили, бо до територіальної громади приєдналися прилеглі села. Каже: стан доріг там на вулицях гірший, ніж у Підгайцях. Роблять спочатку більш проблемні ділянки. Усього в громаді – понад 400 вулиць."Той проміжок, який залишилося поправити – 250 метрів, щебеневий, то не є так, що зовсім дороги немає. А після дощу – калюжі кругом є, то не є таке страшне. На сьогодні до нас додалося багато населених пунктів, які взагалі нічого не мають. Не мають зовсім і ми робимо кругом", – говорить сільський голова.Зі слів Юрія Семенюка, щоб докласти бруківку на вулиці Пилипа Орлика, потрібно майже 700 тисяч гривень, однак терміни ремонтних робіт посадовець не зазначив.

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