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У селі під Луцьком місцеві жителі скаржаться на невідремонтовану дорогу. ВІДЕО

У селі під Луцьком місцеві жителі скаржаться на невідремонтовану дорогу. ВІДЕО
У селі Підгайці Луцького району місцеві жителі скаржаться на погану дорогу на вулиці Пилипа Орлика. Дороги на прилеглих вулицях зроблені, а декілька сотень метрів – у калюжах.

Про це розповіла Суспільному жителька Ірина Кирилюк.

Зі слів жінки, в дощову погоду жителям доводиться проходити в сторону школи сусідніми вулицями або в гумових чоботах.

"Коли ще сухо, то куди не йшло, а коли вода, то по коліна в чоботи і пішов. Ми зверталися, писали заяви і до нас приїжджав голова два рази. Казав ніби проект зробили, але це вже пройшло часу рік-два", – говорить волинянка.

На вулиці Пилипа Орлика в селі декілька років тому частково зробили дорогу з бруківки, – говорить місцевий житель Сергій. Каже: роботи оплатили жителі Підгайців, матеріали – придбала сільська рада.

"Десь 10 років я тут живу і років чотири назад тільки цей кусок зробився. І такими кусочками роблять. Біля річки, то маленькими кусочками все ліплять", – зазначив чоловік.

Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк говорить, що ремонт на вулиці не завершили, бо до територіальної громади приєдналися прилеглі села. Каже: стан доріг там на вулицях гірший, ніж у Підгайцях. Роблять спочатку більш проблемні ділянки. Усього в громаді – понад 400 вулиць.

"Той проміжок, який залишилося поправити – 250 метрів, щебеневий, то не є так, що зовсім дороги немає. А після дощу – калюжі кругом є, то не є таке страшне. На сьогодні до нас додалося багато населених пунктів, які взагалі нічого не мають. Не мають зовсім і ми робимо кругом", – говорить сільський голова.

Зі слів Юрія Семенюка, щоб докласти бруківку на вулиці Пилипа Орлика, потрібно майже 700 тисяч гривень, однак терміни ремонтних робіт посадовець не зазначив.


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Теги: Волинь, Підгайці
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