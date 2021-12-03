вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися виплачувати 5 банків

Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися виплачувати 5 банків
Виплачувати 1 тисячу гривень українцям, котрі пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, готові п’ять українських банків. Відкриття рахунків в них буде безкоштовним, без будь-яких комісій.

Про це повідомляє Правий берег, посилаючись на слова заступниці міністра економіки Ірини Новікової.

«Вже маємо підтвердження від 5 банків-партнерів щодо участі у програмі «єПідтримка». Це коло буде збільшуватись, адже ми активно проводимо консультації з усіма банками, які працюють в Україні, з метою їх долучення до програми», – сказала вона.

Сам порядок надання допомоги готуються затвердити на наступному засіданні Кабміну 8 грудня.

«Враховуючи великий інтерес до програми «єПідтрика», збільшено її фінансування в 2021 році з 3 до 8 млрд. Варто зазначити, що на наступному засіданні Уряду планується затвердити порядок надання допомоги в рамках програми «єПідтримка»», – додала вона.

Новікова нагадала, що старт програми – 19 грудня. Грошима можна буде скористатися протягом 4 місяців після отримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, Україна, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися виплачувати 5 банків
Сьогодні, 07:31
ЄС виділить для України 1,4 мільярди євро на зміцнення кордону з Білоруссю
Сьогодні, 06:29
Волинські кравчині зачитали реп про свою роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Український футболіст зацікавив «Барселону»
Сьогодні, 03:49
Росія підняла в повітря винищувачі через американські літаки над Чорним морем
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Повідомили, коли українців вакцинуватимуть третьою дозою проти COVID-19 Повідомили, коли українців вакцинуватимуть третьою дозою проти COVID-19
03 грудень, 17:22
Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать її використання – ОП Тисячу Зеленського не дадуть грошима на руки і обмежать її використання – ОП
16 листопад, 12:20
Вакциновані українці отримають від держави по 1 000 гривень. ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ Вакциновані українці отримають від держави по 1 000 гривень. ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ
15 листопад, 20:37
В Україні не було жодного випадку смерті через вакцинацію, – МОЗ В Україні не було жодного випадку смерті через вакцинацію, – МОЗ
15 листопад, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися виплачувати 5 банків
Сьогодні, 07:31
 0
ЄС виділить для України 1,4 мільярди євро на зміцнення кордону з Білоруссю
Сьогодні, 06:29
 0
Волинські кравчині зачитали реп про свою роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Український футболіст зацікавив «Барселону»
Сьогодні, 03:49
 0
Росія підняла в повітря винищувачі через американські літаки над Чорним морем
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8