Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися виплачувати 5 банків





Про це повідомляє



«Вже маємо підтвердження від 5 банків-партнерів щодо участі у програмі «єПідтримка». Це коло буде збільшуватись, адже ми активно проводимо консультації з усіма банками, які працюють в Україні, з метою їх долучення до програми», – сказала вона.



Сам порядок надання допомоги готуються затвердити на наступному засіданні Кабміну 8 грудня.



«Враховуючи великий інтерес до програми «єПідтрика», збільшено її фінансування в 2021 році з 3 до 8 млрд. Варто зазначити, що на наступному засіданні Уряду планується затвердити порядок надання допомоги в рамках програми «єПідтримка»», – додала вона.



Новікова нагадала, що старт програми – 19 грудня. Грошима можна буде скористатися протягом 4 місяців після отримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виплачувати 1 тисячу гривень українцям, котрі пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, готові п’ять українських банків. Відкриття рахунків в них буде безкоштовним, без будь-яких комісій.Про це повідомляє Правий берег , посилаючись на слова заступниці міністра економіки Ірини Новікової.«Вже маємо підтвердження від 5 банків-партнерів щодо участі у програмі «єПідтримка». Це коло буде збільшуватись, адже ми активно проводимо консультації з усіма банками, які працюють в Україні, з метою їх долучення до програми», – сказала вона.Сам порядок надання допомоги готуються затвердити на наступному засіданні Кабміну 8 грудня.«Враховуючи великий інтерес до програми «єПідтрика», збільшено її фінансування в 2021 році з 3 до 8 млрд. Варто зазначити, що на наступному засіданні Уряду планується затвердити порядок надання допомоги в рамках програми «єПідтримка»», – додала вона.Новікова нагадала, що старт програми – 19 грудня. Грошима можна буде скористатися протягом 4 місяців після отримання.

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