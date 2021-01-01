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Організатор «голодної блогерської туси» у День пам'яті жертв Голодоморів потрапив у лікарню

Організатор «голодної блогерської туси» у День пам'яті жертв Голодоморів потрапив у лікарню
Український блогер-мільйонник Олександр Заліско, який оскандалився після вечірки у День пам'яті жертв голодоморів, у п'ятницю, 3 грудня, потрапив до лікарні. Чоловік нібито кілька разів непритомнів.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Про це повідомив блогер Олесь Зіньков (lessyk_d) на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував фото бригади швидкої допомоги у квартирі Заліска, а також самого блогера у лікарняній палаті.

В Instastories Зіньков зазначив, що Заліско кілька разів непритомнів, а тиск стрибав від 160 до 190.

"Саша двічі знепритомнів, тиск стрибає від 160 до 190. Розлад, нервовий зрив", – написав чоловік.

Блогер повідомив, що Заліско зомлівав. Пізніше він опублікував кадри із лікарняної палати. На них Заліско лежить на лікарняному ліжку з крапельницею.

"Саші легше, але це якась жесть, а не день", – сказано у повідомленні.

За кілька годин до госпіталізації Заліско записав відео, в якому розповів, що у мережі його почали хейтити через смерть директора львівського Будинку вчених Романа Славітича. Там проходила та сама вечірка до дня народження Заліска, після якої блогер потрапив у скандал.

Він висловив співчуття близьким загиблого та зазначив, що Славітич не витримав тиску, який чинили на нього після скандальної вечірки. Незабаром Заліско опублікував ще одне відео, під час запису якого розплакався та зазначив, що він – "не причина Голодомору".

У п'ятницю, 3 грудня, стало відомо, що у віці 75 років помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Лікарі близько години проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіка не вдалося.

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Теги: Львів, скандал, Голодомор
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