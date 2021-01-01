4 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:04
4 грудня християни відзначають церковне свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято присвячене Діві Марії. Її батьки Анна і Іоаким привели трирічну дівчинку в Єрусалимський храм, де вона прожила до 12 років.
Наші предки вважали, що зима остаточно вступає в свої права. Цей день присвячували домашнім справам, побутовим турботам і сімейним клопотам. Господині 4 грудня робили ту роботу, яку раніше відкладали., - пише УНІАН.
4 грудня було заведено ходити в гості до рідних і разом відзначати свято. Попри Різдвяний піст, в цей день можна їсти рибу. Молодь в цей день каталася на санях.
Що не можна робити 4 грудня
У цю дату не можна копати землю.
Не можна вибивати килими, ковдри і скатертини.
Не можна лаятися, сваритися, лихословити.
Прикмети погоди 4 грудня
Сніг випав і не тане – до хорошого врожаю в наступному році.
Багато снігу випало – до морозної і затяжної зими.
Якщо день сонячний, то зима буде теплою.
Сильний мороз обіцяє посушливе і спекотне літо.
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Наші предки вважали, що зима остаточно вступає в свої права. Цей день присвячували домашнім справам, побутовим турботам і сімейним клопотам. Господині 4 грудня робили ту роботу, яку раніше відкладали., - пише УНІАН.
4 грудня було заведено ходити в гості до рідних і разом відзначати свято. Попри Різдвяний піст, в цей день можна їсти рибу. Молодь в цей день каталася на санях.
Що не можна робити 4 грудня
У цю дату не можна копати землю.
Не можна вибивати килими, ковдри і скатертини.
Не можна лаятися, сваритися, лихословити.
Прикмети погоди 4 грудня
Сніг випав і не тане – до хорошого врожаю в наступному році.
Багато снігу випало – до морозної і затяжної зими.
Якщо день сонячний, то зима буде теплою.
Сильний мороз обіцяє посушливе і спекотне літо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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