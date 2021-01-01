вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

4 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

4 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
4 грудня християни відзначають церковне свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято присвячене Діві Марії. Її батьки Анна і Іоаким привели трирічну дівчинку в Єрусалимський храм, де вона прожила до 12 років.

Наші предки вважали, що зима остаточно вступає в свої права. Цей день присвячували домашнім справам, побутовим турботам і сімейним клопотам. Господині 4 грудня робили ту роботу, яку раніше відкладали., - пише УНІАН.

4 грудня було заведено ходити в гості до рідних і разом відзначати свято. Попри Різдвяний піст, в цей день можна їсти рибу. Молодь в цей день каталася на санях.

Що не можна робити 4 грудня

У цю дату не можна копати землю.

Не можна вибивати килими, ковдри і скатертини.

Не можна лаятися, сваритися, лихословити.

Прикмети погоди 4 грудня

Сніг випав і не тане – до хорошого врожаю в наступному році.

Багато снігу випало – до морозної і затяжної зими.

Якщо день сонячний, то зима буде теплою.

Сильний мороз обіцяє посушливе і спекотне літо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: традиції, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:04
За добу від коронавірусу померло 8 волинян
Сьогодні, 09:55
В Україні за минулу добу зафіксували понад 13,2 тисяч випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:00
В останні дні осені: на Волині у лісі вдруге вродили чорниці. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися 5 банків
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
20 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 20 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 листопад, 11:15
24 жовтня відзначають День тещі: цікаві факти та історія свята 24 жовтня відзначають День тещі: цікаві факти та історія свята
24 жовтень, 10:26
15 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 15 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 жовтень, 10:00
19 вересня: яке сьогодні свято і що не можна робити 19 вересня: яке сьогодні свято і що не можна робити
19 вересень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:04
 0
За добу від коронавірусу померло 8 волинян
Сьогодні, 09:55
 0
В Україні за минулу добу зафіксували понад 13,2 тисяч випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:00
 0
В останні дні осені: на Волині у лісі вдруге вродили чорниці. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися 5 банків
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8