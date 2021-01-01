вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинську лікарню передали новітній апарат ШВЛ. ФОТО

У волинську лікарню передали новітній апарат ШВЛ. ФОТО
Новітній апарат ШВЛ отримала сьогодні, 3 грудня 2021 року, Волинська обласна клінічна лікарня як благодійну допомогу від «Укрексімбанку».

Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.

«Дуже й дуже потрібне медичне обладнання. У час пандемії та боротьби із коронавірусом прилади такого гатунку зосереджені у ковідному коспіталі у відділенні реанімації в Боголюбах у кількості 16 штук. Тож потреба лікарні в такому обладнанні завжди є», - розповів в.о. директора обласної лікарні Олександр Дудар.

Як зазначив заступник голови ОДА Андрій Ярмольський, отримати таку допомогу вдалося завдяки співпраці управління охорони здоров’я ОДА із представниками «Укрексімбанку». Також висловив сподівання, що спільні подібні проєкти стануть доброю традицією, а співпраця лише поглиблюватиметься.

Своєю чергою член правління АТ «Укрексімбанк» Михайло Медко розповів, державний «Укрексімбанк» нещодавно так комплексно розпочав працювати із органами влади, комунальним сектором та медичною галуззю.

«Ми суттєво перевиконали план прибутку у цьому році, тож коли надійшло звернення про таку допомогу – ми ні секунди не сумнівалися. Виділили на це декілька мільйонів гривень на купівлю таких дороговартісних апаратів. Презентувати їх декільком медичним закладам знайшли можливість через асоціацію торакальних хірургів України. Так, за сприяння керівництва області та державного банку ми внесли свій невеликий вклад для якісного лікування наших людей», - сказав Михайло Медко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинську лікарню передали новітній апарат ШВЛ. ФОТО
Сьогодні, 15:51
Українських вчителів та викладачів просять наповнювати Вікіпедію
Сьогодні, 15:10
Луцькі священники розповіли, в якому віці можна стати хрещеними батьками
Сьогодні, 14:29
Деякі регіони України засипало снігом, а мороз сягнув позначки -20°C
Сьогодні, 13:57
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Схожі новини
Волинська лікарка розповіла, чому не можна «вправляти диски» Волинська лікарка розповіла, чому не можна «вправляти диски»
17 листопад, 08:35
Волинські лікарі дали поради алергікам щодо вакцинації проти коронавірусу. ВІДЕО Волинські лікарі дали поради алергікам щодо вакцинації проти коронавірусу. ВІДЕО
15 листопад, 22:59
Волинська лікарка розповіла, чому печінка не може боліти та як розпізнати хворобу Волинська лікарка розповіла, чому печінка не може боліти та як розпізнати хворобу
09 листопад, 20:44
Волинський лікар пояснив, чому утворюються камені в нирках Волинський лікар пояснив, чому утворюються камені в нирках
03 листопад, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинську лікарню передали новітній апарат ШВЛ. ФОТО
Сьогодні, 15:51
 0
Українських вчителів та викладачів просять наповнювати Вікіпедію
Сьогодні, 15:10
 0
Луцькі священники розповіли, в якому віці можна стати хрещеними батьками
Сьогодні, 14:29
 0
Деякі регіони України засипало снігом, а мороз сягнув позначки -20°C
Сьогодні, 13:57
 0
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8