У волинську лікарню передали новітній апарат ШВЛ. ФОТО

Новітній апарат ШВЛ отримала сьогодні, 3 грудня 2021 року, Волинська обласна клінічна лікарня як благодійну допомогу від «Укрексімбанку».Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.«Дуже й дуже потрібне медичне обладнання. У час пандемії та боротьби із коронавірусом прилади такого гатунку зосереджені у ковідному коспіталі у відділенні реанімації в Боголюбах у кількості 16 штук. Тож потреба лікарні в такому обладнанні завжди є», - розповів в.о. директора обласної лікарні Олександр Дудар.Як зазначив заступник голови ОДА Андрій Ярмольський, отримати таку допомогу вдалося завдяки співпраці управління охорони здоров’я ОДА із представниками «Укрексімбанку». Також висловив сподівання, що спільні подібні проєкти стануть доброю традицією, а співпраця лише поглиблюватиметься.Своєю чергою член правління АТ «Укрексімбанк» Михайло Медко розповів, державний «Укрексімбанк» нещодавно так комплексно розпочав працювати із органами влади, комунальним сектором та медичною галуззю.«Ми суттєво перевиконали план прибутку у цьому році, тож коли надійшло звернення про таку допомогу – ми ні секунди не сумнівалися. Виділили на це декілька мільйонів гривень на купівлю таких дороговартісних апаратів. Презентувати їх декільком медичним закладам знайшли можливість через асоціацію торакальних хірургів України. Так, за сприяння керівництва області та державного банку ми внесли свій невеликий вклад для якісного лікування наших людей», - сказав Михайло Медко.