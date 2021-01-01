В Естонії розробили план переведення російських шкіл на естонську мову





Про це йдеться на сайті

"Третя стратегічна мета Плану розвитку естонської мови (2021-2035) - перейти до 2035 року на освіту естонською мовою, тобто навчання в школах і дитячих садках, що фінансуються державою та місцевими самоврядуваннями, має вестися естонською мовою", - йдеться у плані, наданому керівною партією Реформ, повідомив у п'ятницю інтернет-портал телерадіокомпанії ERR.



Як розповіла міністр освіти і науки Лійна Керсна (Liina Kersna), планом передбачені перехідні періоди, згідно з якими обсяг навчання естонською мовою в російських школах буде збільшено спочатку до 40%, потім до 60% і до 2035 до 75%.



Вимога про вивчення 75% предметів естонською мовою пов'язана з тим, що чверть предметів – це іноземні мови.



"25% обсягу навчання в загальноосвітніх школах вже становлять іноземні мови. Тому ми говоримо, що викладання предметів має проводитися переважно естонською, а решта - іноземною мовою", - пояснила міністр.



Вона зазначила, що в системі освіти естонською мовою з кожним роком зростає частка дітей, у яких рідна мова не естонська, і зараз у школах з естонською мовою навчання навчається понад 5 тис. таких дітей. Однак у плані "про спільне навчання не йдеться", заявила Керсна.



За її словами, "ми хочемо, щоб сьогоднішні російськомовні школи, які становлять 14% усіх шкіл, стали б школами з зануренням, де крок за кроком все більше і більше предметів викладалося б естонською мовою".



Водночас вона визнала, що в російськомовних школах зараз відчувається гостра нестача вчителів, здатних викладати естонською мовою.



Тому більшість плану присвячена темі педагогічної освіти, підготовки вчителів та підвищення кваліфікації. Держава вже збільшила замовлення для вишів із підготовки нових викладачів.



Обговорення плану партіями, що входять до коаліції, розпочнеться наступного тижня.



Захисники російських шкіл у Естонії виступають проти таких планів. У листопаді НКО "Російська школа Естонії" зустрілася з представниками Верховного Комісара ОБСЄ з прав національних меншин та запропонувала повернути до Естонії та Латвії постійні місії ОБСЄ для здійснення на місці моніторингу ситуації з освітою російською мовою.



Представники Верховного Комісара ОБСЄ обіцяли донести інформацію до Верховного Комісара. Сторони домовилися про постійну співпрацю та подальший обмін необхідною для роботи інформацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки Естонії розробило план, згідно з яким до 2035 року у всіх фінансованих державою загальноосвітніх школах країни навчання вестиметься естонською мовою.Про це йдеться на сайті Інтерфакс.

"Третя стратегічна мета Плану розвитку естонської мови (2021-2035) - перейти до 2035 року на освіту естонською мовою, тобто навчання в школах і дитячих садках, що фінансуються державою та місцевими самоврядуваннями, має вестися естонською мовою", - йдеться у плані, наданому керівною партією Реформ, повідомив у п'ятницю інтернет-портал телерадіокомпанії ERR.Як розповіла міністр освіти і науки Лійна Керсна (Liina Kersna), планом передбачені перехідні періоди, згідно з якими обсяг навчання естонською мовою в російських школах буде збільшено спочатку до 40%, потім до 60% і до 2035 до 75%.Вимога про вивчення 75% предметів естонською мовою пов'язана з тим, що чверть предметів – це іноземні мови."25% обсягу навчання в загальноосвітніх школах вже становлять іноземні мови. Тому ми говоримо, що викладання предметів має проводитися переважно естонською, а решта - іноземною мовою", - пояснила міністр.Вона зазначила, що в системі освіти естонською мовою з кожним роком зростає частка дітей, у яких рідна мова не естонська, і зараз у школах з естонською мовою навчання навчається понад 5 тис. таких дітей. Однак у плані "про спільне навчання не йдеться", заявила Керсна.За її словами, "ми хочемо, щоб сьогоднішні російськомовні школи, які становлять 14% усіх шкіл, стали б школами з зануренням, де крок за кроком все більше і більше предметів викладалося б естонською мовою".Водночас вона визнала, що в російськомовних школах зараз відчувається гостра нестача вчителів, здатних викладати естонською мовою.Тому більшість плану присвячена темі педагогічної освіти, підготовки вчителів та підвищення кваліфікації. Держава вже збільшила замовлення для вишів із підготовки нових викладачів.Обговорення плану партіями, що входять до коаліції, розпочнеться наступного тижня.Захисники російських шкіл у Естонії виступають проти таких планів. У листопаді НКО "Російська школа Естонії" зустрілася з представниками Верховного Комісара ОБСЄ з прав національних меншин та запропонувала повернути до Естонії та Латвії постійні місії ОБСЄ для здійснення на місці моніторингу ситуації з освітою російською мовою.Представники Верховного Комісара ОБСЄ обіцяли донести інформацію до Верховного Комісара. Сторони домовилися про постійну співпрацю та подальший обмін необхідною для роботи інформацією.

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