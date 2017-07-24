Росія підняла в повітря винищувачі через американські літаки над Чорним морем
Сьогодні, 01:15
У п’ятницю, 3 грудня, у повітря над Чорним морем піднялися російські винищувачі Су-27 і Су-30, які змусили розвернутися два американські літаки, що рухалися, начебто, в бік кордону Російської Федерації.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на ТАСС з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.
У повідомленні йдеться про те, що російські засоби контролю повітряного простору виявили над нейтральними водами Чорного моря “повітряні цілі, що наближаються до державного кордону РФ”.
Екіпажі російських винищувачів, які було піднято в повітря, ідентифікували стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак розвідки CL-600 ARTEMIS сухопутних військ США. Після того, як американські літаки здійснили розворот, російські Су-27 і Су-30 повернулися на аеродром базування.
“Порушення державного кордону Російської Федерації не допущено", - підкреслили у повідомленні.
Згодом Міноборони РФ опублікувало відео супроводу літаків.
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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на ТАСС з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.
У повідомленні йдеться про те, що російські засоби контролю повітряного простору виявили над нейтральними водами Чорного моря “повітряні цілі, що наближаються до державного кордону РФ”.
Екіпажі російських винищувачів, які було піднято в повітря, ідентифікували стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак розвідки CL-600 ARTEMIS сухопутних військ США. Після того, як американські літаки здійснили розворот, російські Су-27 і Су-30 повернулися на аеродром базування.
“Порушення державного кордону Російської Федерації не допущено", - підкреслили у повідомленні.
Згодом Міноборони РФ опублікувало відео супроводу літаків.
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