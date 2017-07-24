Росія підняла в повітря винищувачі через американські літаки над Чорним морем





Про це повідомляє



У повідомленні йдеться про те, що російські засоби контролю повітряного простору виявили над нейтральними водами Чорного моря “повітряні цілі, що наближаються до державного кордону РФ”.



Екіпажі російських винищувачів, які було піднято в повітря, ідентифікували стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак розвідки CL-600 ARTEMIS сухопутних військ США. Після того, як американські літаки здійснили розворот, російські Су-27 і Су-30 повернулися на аеродром базування.



“Порушення державного кордону Російської Федерації не допущено", - підкреслили у повідомленні.



Згодом Міноборони РФ опублікувало відео супроводу літаків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 3 грудня, у повітря над Чорним морем піднялися російські винищувачі Су-27 і Су-30, які змусили розвернутися два американські літаки, що рухалися, начебто, в бік кордону Російської Федерації.Про це повідомляє ТСН , посилаючись на ТАСС з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.У повідомленні йдеться про те, що російські засоби контролю повітряного простору виявили над нейтральними водами Чорного моря “повітряні цілі, що наближаються до державного кордону РФ”.Екіпажі російських винищувачів, які було піднято в повітря, ідентифікували стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і літак розвідки CL-600 ARTEMIS сухопутних військ США. Після того, як американські літаки здійснили розворот, російські Су-27 і Су-30 повернулися на аеродром базування.“Порушення державного кордону Російської Федерації не допущено", - підкреслили у повідомленні.Згодом Міноборони РФ опублікувало відео супроводу літаків.

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