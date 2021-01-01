Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Сьогодні, 11:45
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 3 грудня, такий: купівля – 27,18, продаж – 27,28.
Євро купують за 30,7, продають за 30,86.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,6, а купують за 6,82.
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Євро купують за 30,7, продають за 30,86.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,6, а купують за 6,82.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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