Курс валют у Луцьку на 4 грудня





Євро купують за 30,7, продають за 30,86.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,6, а купують за 6,82.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 3 грудня, такий: купівля – 27,18, продаж – 27,28.Євро купують за 30,7, продають за 30,86.Щодо польського злотого, то його продають за 6,6, а купують за 6,82.

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