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Курс валют у Луцьку на 4 грудня

Курс валют у Луцьку на 4 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 3 грудня, такий: купівля – 27,18, продаж – 27,28.

Євро купують за 30,7, продають за 30,86.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,6, а купують за 6,82.

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Теги: курс валют, Луцьк
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