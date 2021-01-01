За добу від коронавірусу померло 8 волинян
Сьогодні, 09:55
Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на ранок 4 грудня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 561 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед хворих – 49 дітей та 7 медпрацівників, – йдеться на сайті ДУ "ВОЛИНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ".
Так, найбільше хворих виявили у Луцькому районі – 346:
Луцька ТГ – 239 хворий
Боратинська ТГ – 21 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 10 хворих
Копачівська ТГ – 3 хворих
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 29 хворих
Рожищенська ТГ – 13 хворих
Торчинська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 57 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 26 хворих
Павлівська ТГ – 4 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 34 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 9 хворих
Сошичненська – 2 хворих
Ковельський район – 124 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 14 хворих
Дубечненська ТГ – 6 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 4 хворих
Ковельська ТГ – 36 хворий
Колодяжненська ТГ – 5 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 10 хворих
Поворська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 9 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 6 хворих
Госпіталізовано – 59 хворих, 502 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 4 грудня в області зареєстровано 96 225 випадків.
Одужало – 83 127 осіб (за останню добу – 498).
Летальних випадків (осіб) – 2009, з них за останню добу – 8:
Луцький район – 6 випадків: Горохівська ТГ (2), по 1 випадку в Луцькій, Підгайцівській, Берестечківській, Доросинівській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Ковельській та Луківській територіальних громадах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед хворих – 49 дітей та 7 медпрацівників, – йдеться на сайті ДУ "ВОЛИНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ".
Так, найбільше хворих виявили у Луцькому районі – 346:
Луцька ТГ – 239 хворий
Боратинська ТГ – 21 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 10 хворих
Копачівська ТГ – 3 хворих
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 29 хворих
Рожищенська ТГ – 13 хворих
Торчинська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 57 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 26 хворих
Павлівська ТГ – 4 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 34 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 9 хворих
Сошичненська – 2 хворих
Ковельський район – 124 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 14 хворих
Дубечненська ТГ – 6 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 4 хворих
Ковельська ТГ – 36 хворий
Колодяжненська ТГ – 5 хворих
Луківська ТГ – 3 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 10 хворих
Поворська ТГ – 2 хворих
Ратнівська ТГ – 9 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 10 хворих
Турійська ТГ – 9 хворих
Шацька ТГ – 6 хворих
Госпіталізовано – 59 хворих, 502 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 4 грудня в області зареєстровано 96 225 випадків.
Одужало – 83 127 осіб (за останню добу – 498).
Летальних випадків (осіб) – 2009, з них за останню добу – 8:
Луцький район – 6 випадків: Горохівська ТГ (2), по 1 випадку в Луцькій, Підгайцівській, Берестечківській, Доросинівській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Ковельській та Луківській територіальних громадах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу від коронавірусу померло 8 волинян
Сьогодні, 09:55
Виплачувати «вакцинаційну» тисячу погодилися 5 банків
Сьогодні, 07:31
Медіа