За добу від коронавірусу померло 8 волинян





Серед хворих – 49 дітей та 7 медпрацівників, – йдеться на сайті ДУ "ВОЛИНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ".



Так, найбільше хворих виявили у Луцькому районі – 346:



Луцька ТГ – 239 хворий

Боратинська ТГ – 21 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Горохівська ТГ – 13 хворих

Доросинівська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ – 10 хворих

Копачівська ТГ – 3 хворих

Мар’янівська ТГ – 1 хворий

Олицька ТГ – 3 хворих

Підгайцівська ТГ – 29 хворих

Рожищенська ТГ – 13 хворих

Торчинська ТГ – 2 хворих

Цуманська ТГ – 9 хворих



Володимир-Волинський район – 57 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 13 хворих

Затурцівська ТГ – 2 хворих

Зимнівська ТГ – 2 хворих

Іваничівська ТГ – 4 хворих

Локачинська ТГ – 2 хворих

Нововолинська ТГ – 26 хворих

Павлівська ТГ – 4 хворих

Поромівська ТГ – 2 хворих

Устилузька ТГ – 2 хворих



Камінь-Каширський район – 34 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих

Любешівська ТГ – 7 хворих

Маневицька ТГ – 9 хворих

Сошичненська – 2 хворих



Ковельський район – 124 хворих:



Велицька ТГ – 1 хворий

Голобська ТГ – 3 хворих

Головненська ТГ – 14 хворих

Дубечненська ТГ – 6 хворих

Дубівська ТГ – 2 хворих

Забродівська ТГ – 4 хворих

Ковельська ТГ – 36 хворий

Колодяжненська ТГ – 5 хворих

Луківська ТГ – 3 хворих

Люблинецька ТГ – 2 хворих

Любомльська ТГ – 10 хворих

Поворська ТГ – 2 хворих

Ратнівська ТГ – 9 хворих

Самарівська ТГ – 2 хворих

Старовижівська ТГ – 10 хворих

Турійська ТГ – 9 хворих

Шацька ТГ – 6 хворих



Госпіталізовано – 59 хворих, 502 – лікується амбулаторно.



Усього станом на 4 грудня в області зареєстровано 96 225 випадків.



Одужало – 83 127 осіб (за останню добу – 498).



Летальних випадків (осіб) – 2009, з них за останню добу – 8:



Луцький район – 6 випадків: Горохівська ТГ (2), по 1 випадку в Луцькій, Підгайцівській, Берестечківській, Доросинівській ТГ;

Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Ковельській та Луківській територіальних громадах.

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