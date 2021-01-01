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Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО

Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
Інструкторка Спортивного комітету Держприкордонслужби Анастасія
Алпєєва здобула золоту медаль на Чемпіонаті світу з боротьби вільної.

Про це повідомляють у 6 прикордонному Волинському загоні.

Серед жінок до 23 років, які з'їхалися до столиці Сербії з тридцяти країн світу, аби поборотися за перемогу, волинська спортсменка стала першою.

Анастасія, в складі української збірної, здобула «золото» у ваговій категорії до 72 кілограм.
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО


Дівчина займається боротьбою з десяти років. За цей час ставала багаторазовою чемпіонкою України та виборювала «золото» на Чемпіонаті Європи серед юніорів.

Нині Анастасія Алпєєва - майстер спорту міжнародного класу. Вправно
поєднує тренування з інструкторською роботою. Борчиня передає усі свої вмінням та навичкам з цього виду спорту військовослужбовцям прикордонного відомства.
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО

До слова, нещодавно Анастасія відсвяткувала своє 20-річчя.
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО

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Теги: Волинь, спорт, вільна боротьба
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