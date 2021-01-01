Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО

Інструкторка Спортивного комітету Держприкордонслужбиздобула золоту медаль на Чемпіонаті світу з боротьби вільної.Про це повідомляють у 6 прикордонному Волинському загоні.Серед жінок до 23 років, які з'їхалися до столиці Сербії з тридцяти країн світу, аби поборотися за перемогу, волинська спортсменка стала першою.Анастасія, в складі української збірної, здобула «золото» у ваговій категорії до 72 кілограм.Дівчина займається боротьбою з десяти років. За цей час ставала багаторазовою чемпіонкою України та виборювала «золото» на Чемпіонаті Європи серед юніорів.Нині Анастасія Алпєєва - майстер спорту міжнародного класу. Вправнопоєднує тренування з інструкторською роботою. Борчиня передає усі свої вмінням та навичкам з цього виду спорту військовослужбовцям прикордонного відомства.До слова, нещодавно Анастасія відсвяткувала своє 20-річчя.