Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Інструкторка Спортивного комітету Держприкордонслужби Анастасія
Алпєєва здобула золоту медаль на Чемпіонаті світу з боротьби вільної.
Про це повідомляють у 6 прикордонному Волинському загоні.
Серед жінок до 23 років, які з'їхалися до столиці Сербії з тридцяти країн світу, аби поборотися за перемогу, волинська спортсменка стала першою.
Анастасія, в складі української збірної, здобула «золото» у ваговій категорії до 72 кілограм.
Дівчина займається боротьбою з десяти років. За цей час ставала багаторазовою чемпіонкою України та виборювала «золото» на Чемпіонаті Європи серед юніорів.
Нині Анастасія Алпєєва - майстер спорту міжнародного класу. Вправно
поєднує тренування з інструкторською роботою. Борчиня передає усі свої вмінням та навичкам з цього виду спорту військовослужбовцям прикордонного відомства.
До слова, нещодавно Анастасія відсвяткувала своє 20-річчя.
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Алпєєва здобула золоту медаль на Чемпіонаті світу з боротьби вільної.
Про це повідомляють у 6 прикордонному Волинському загоні.
Серед жінок до 23 років, які з'їхалися до столиці Сербії з тридцяти країн світу, аби поборотися за перемогу, волинська спортсменка стала першою.
Анастасія, в складі української збірної, здобула «золото» у ваговій категорії до 72 кілограм.
Дівчина займається боротьбою з десяти років. За цей час ставала багаторазовою чемпіонкою України та виборювала «золото» на Чемпіонаті Європи серед юніорів.
Нині Анастасія Алпєєва - майстер спорту міжнародного класу. Вправно
поєднує тренування з інструкторською роботою. Борчиня передає усі свої вмінням та навичкам з цього виду спорту військовослужбовцям прикордонного відомства.
До слова, нещодавно Анастасія відсвяткувала своє 20-річчя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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