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Через санкції ЄС Білорусь грозить приєднанням до Росії

Через санкції ЄС Білорусь грозить приєднанням до Росії
У Білорусі обурені введенням чергового пакету санкцій. В МЗС країни навіть пригрозили, що такі дії можуть вилитись у втрату державності та остаточно відвернути Білорусь від Євросоюзу.

Про це повідомив в інтерв'ю міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Урядовець звинуватив у ситуації Захід, - пише Канал24.

"Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося. А Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи", – сказав Макей.

Глава МЗС переконує, що європейські партнери вбирають інформацію в односторонньому порядку. Санкції Макей назвав "кроками, спрямованими на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі".

Макей звинуватив європейських дипломатів у порушення принципів
Ба більше, він запевняє, що дипломатія зараз відійшла у небуття. Мовляв, каже Макей, деякі європейські колеги бояться займатись істинною дипломатією.

"Сьогодні звучать інформаційні гармати, економічні залпи гармат, але, дякувати Богу, ще не доходить до військових, справжніх артилерійських залпів. Сподіватимемося, не дійде до цього. Але те, що зараз робить європейська дипломатія, абсолютно далеко від нормальної, традиційної дипломатії", – розповів Макей.

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Теги: політика, санкції
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