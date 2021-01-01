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Деякі регіони України засипало снігом, а мороз сягнув позначки -20°C

Деякі регіони України засипало снігом, а мороз сягнув позначки -20°C
4 грудня в Україні спостерігають значне погіршення погодних умов. Гірські села Буковини засипало снігом, температура зранку становила близько -20°C.

Окрім півдня та сходу, на дорогах ожеледиця, оголосили перший рівень небезпечності, жовтий, повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу ДСНС.

У Карпатах наразі сильний сніг і -16°С.

"У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області утримається сніголавинна небезпека третього рівня", - йдеться у повідомленні.

У столиці та Київській області на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Теги: Україна, погода
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