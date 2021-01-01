Деякі регіони України засипало снігом, а мороз сягнув позначки -20°C





Окрім півдня та сходу, на дорогах ожеледиця, оголосили перший рівень небезпечності, жовтий, повідомляє



У Карпатах наразі сильний сніг і -16°С.



"У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області утримається сніголавинна небезпека третього рівня", - йдеться у повідомленні.



У столиці та Київській області на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 грудня в Україні спостерігають значне погіршення погодних умов. Гірські села Буковини засипало снігом, температура зранку становила близько -20°C.Окрім півдня та сходу, на дорогах ожеледиця, оголосили перший рівень небезпечності, жовтий, повідомляє "Газета ua" , посилаючись на пресслужбу ДСНС.У Карпатах наразі сильний сніг і -16°С."У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області утримається сніголавинна небезпека третього рівня", - йдеться у повідомленні.У столиці та Київській області на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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