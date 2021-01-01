У Луцьку оголосили «війну» раритетним поштовим скринькам. ФОТО
Сьогодні, 17:58
В обласному центрі Волині будуть демонтувати старі поштові скриньки.
Про це йдеться на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Роботи з демонтажу поштових скриньок, які перебувають у занедбаному стані вже розпочали.
"Більшість мешканців Луцька, напевне хоч раз, звертали свою увагу на поломані і занедбані поштові скриньки, які встановлені на вулицях міста. Свого часу, департаментом муніципальної варти було досліджено дане питання та встановлено, що вказані конструкції не перебувають ні на чиєму балансі, багато з них не використовуються мешканцями, а від так, скриньки знаходяться у вкрай занедбаному стані, що негативно впливає на благоустрій вулиць на яких вони розміщені", - йдеться у дописі муніципалів.
Працівники департаменту вже демонтували скриньки на вулиці Караїмській та Галшки Гулевичівни.
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Про це йдеться на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Роботи з демонтажу поштових скриньок, які перебувають у занедбаному стані вже розпочали.
"Більшість мешканців Луцька, напевне хоч раз, звертали свою увагу на поломані і занедбані поштові скриньки, які встановлені на вулицях міста. Свого часу, департаментом муніципальної варти було досліджено дане питання та встановлено, що вказані конструкції не перебувають ні на чиєму балансі, багато з них не використовуються мешканцями, а від так, скриньки знаходяться у вкрай занедбаному стані, що негативно впливає на благоустрій вулиць на яких вони розміщені", - йдеться у дописі муніципалів.
Працівники департаменту вже демонтували скриньки на вулиці Караїмській та Галшки Гулевичівни.
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