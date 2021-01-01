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У Луцьку оголосили «війну» раритетним поштовим скринькам. ФОТО

У Луцьку оголосили «війну» раритетним поштовим скринькам. ФОТО
В обласному центрі Волині будуть демонтувати старі поштові скриньки.

Про це йдеться на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Роботи з демонтажу поштових скриньок, які перебувають у занедбаному стані вже розпочали.

"Більшість мешканців Луцька, напевне хоч раз, звертали свою увагу на поломані і занедбані поштові скриньки, які встановлені на вулицях міста. Свого часу, департаментом муніципальної варти було досліджено дане питання та встановлено, що вказані конструкції не перебувають ні на чиєму балансі, багато з них не використовуються мешканцями, а від так, скриньки знаходяться у вкрай занедбаному стані, що негативно впливає на благоустрій вулиць на яких вони розміщені", - йдеться у дописі муніципалів.

Працівники департаменту вже демонтували скриньки на вулиці Караїмській та Галшки Гулевичівни.

У Луцьку оголосили «війну» раритетним поштовим скринькам. ФОТО
У Луцьку оголосили «війну» раритетним поштовим скринькам. ФОТО
У Луцьку оголосили «війну» раритетним поштовим скринькам. ФОТО

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Теги: Луцьк, Волинь, муніципали
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Коментарі 2
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Чому це робить місто, це має зробити укрпошта
Чи таким способом гроші крадуть чиновники
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А нові хто буде встановлювати.
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