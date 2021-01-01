На Волині стартувала благодійна акція до Дня Святого Миколая. ВІДЕО





Як повідомила



Зі слів організаторки акції, допомогу нужденним вирішила організувати в місті через те, що колись сама опинилася наодинці з проблемами та що таке біда, знає, бо працює медсестрою у відділені місцевої лікарні та самотужки виховує четверо дітей.



"Якщо привезуть і ми зможемо з командою 50 наборів зібрати продуктових, то я розвезу найбільш потребуючим 50 наборів. Якщо дасть Бог зберемо 200, в нас є завжди потребуючі люди і ми знаємо кому завезти", – каже керівниця ГО "Станція добра".



Допомагає в "Станції добра" 61-річна ківерчанка Ірина Котович. Волонтерка шиє спеціальні екоторбини, в яких даруватимуть продуктові набори. Говорить: шити навчилася сама, а дизайн вигадує залежно від матеріалу, який має.



Тканини закупляю, своїх трошки кольорових було з вишивкою і є ще в мене жіночка-пенсіонерка, яка мені дуже багато тканин дала, були в неї ще старі запаси бабусині", – додала жінка.





На "Станції добра" волонтери працюють у середу та четвер з 9:00 до 12:00, де приймають речі та розподіляють на складі. Тако ведуть облік сімей, які звертаються за допомогою, зокрема зараз таких 427 родин. Зі слів організаторки благодійної акції, звертаються і одинокі люди, і багатодітні сім’ї, і погорільці, і люди з інвалідністю і ті, хто потерпав від насилля в сім’ї.



"Люди, які мають лишні приносять, а люди, яким потрібно, приходять і знають, що можуть тут отримати. Макаронні вироби, паштет, якісь закруточки, щось тепле на ноги, теплу курточку і в цьому зараз найбільша потреба, в чоловічих речах, наприклад", – зазначила Альона Максименко.



Продуктові набори в екоторбинах волонтери повезуть родинам та одиноким людям, якими опікуються, напередодні Дня святого Миколая, який відзначають 19 грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці Луцького району розпочалася благодійна акція "Мішечок добра від Миколая". До Дня Святого Миколая волонтери збирають кошти, продукти, одяг, посуд, предмети побуту та іграшки для сімей і одиноких громадян, які цього потребують.Як повідомила Суспільном у керівниця громадської організації Альона Максименко, так акцію проводять щороку. Цьогоріч продуктові набори волонтери планують занести у спеціальних торбинках – екошоперах.Зі слів організаторки акції, допомогу нужденним вирішила організувати в місті через те, що колись сама опинилася наодинці з проблемами та що таке біда, знає, бо працює медсестрою у відділені місцевої лікарні та самотужки виховує четверо дітей."Якщо привезуть і ми зможемо з командою 50 наборів зібрати продуктових, то я розвезу найбільш потребуючим 50 наборів. Якщо дасть Бог зберемо 200, в нас є завжди потребуючі люди і ми знаємо кому завезти", – каже керівниця ГО "Станція добра".Допомагає в "Станції добра" 61-річна ківерчанка Ірина Котович. Волонтерка шиє спеціальні екоторбини, в яких даруватимуть продуктові набори. Говорить: шити навчилася сама, а дизайн вигадує залежно від матеріалу, який має.Тканини закупляю, своїх трошки кольорових було з вишивкою і є ще в мене жіночка-пенсіонерка, яка мені дуже багато тканин дала, були в неї ще старі запаси бабусині", – додала жінка.На "Станції добра" волонтери працюють у середу та четвер з 9:00 до 12:00, де приймають речі та розподіляють на складі. Тако ведуть облік сімей, які звертаються за допомогою, зокрема зараз таких 427 родин. Зі слів організаторки благодійної акції, звертаються і одинокі люди, і багатодітні сім’ї, і погорільці, і люди з інвалідністю і ті, хто потерпав від насилля в сім’ї."Люди, які мають лишні приносять, а люди, яким потрібно, приходять і знають, що можуть тут отримати. Макаронні вироби, паштет, якісь закруточки, щось тепле на ноги, теплу курточку і в цьому зараз найбільша потреба, в чоловічих речах, наприклад", – зазначила Альона Максименко.Продуктові набори в екоторбинах волонтери повезуть родинам та одиноким людям, якими опікуються, напередодні Дня святого Миколая, який відзначають 19 грудня.

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