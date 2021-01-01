вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 грудня на Волині: гортаючи календар

5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 грудня, день народження відзначає директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Олександр Дубина (на фото)та адвокат Дмитро Бурда.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Михайло і Петро - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

5 грудня українці святкують День працівників статистики в Україні., у світі - Міжнародний день ніндзя.

Щороку 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера заради економічного і соціального розвитку. Заснувала свято Організація Об’єднаних Націй в 1985 році. Цей день повинен спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності.

Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на Волині Михайло Корчев.

На Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кабмін змінив порядок виплати стипендій
04 грудень, 23:23
«Динамо» у морозному Луцьку розгромило «Верес»: матч був під загрозою зриву
04 грудень, 22:11
На Волині стартувала благодійна акція до Дня Святого Миколая. ВІДЕО
04 грудень, 21:35
В Естонії розробили план переведення російських шкіл на естонську мову
04 грудень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кабмін змінив порядок виплати стипендій
04 грудень, 23:23
 0
«Динамо» у морозному Луцьку розгромило «Верес»: матч був під загрозою зриву
04 грудень, 22:11
 0
На Волині стартувала благодійна акція до Дня Святого Миколая. ВІДЕО
04 грудень, 21:35
 0
В Естонії розробили план переведення російських шкіл на естонську мову
04 грудень, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8