5 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 5 грудня, день народження відзначає директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Олександр Дубина (на фото)та адвокат Дмитро Бурда.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Михайло і Петро - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
5 грудня українці святкують День працівників статистики в Україні., у світі - Міжнародний день ніндзя.
Щороку 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера заради економічного і соціального розвитку. Заснувала свято Організація Об’єднаних Націй в 1985 році. Цей день повинен спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності.
Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на Волині Михайло Корчев.
На Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Михайло і Петро - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
5 грудня українці святкують День працівників статистики в Україні., у світі - Міжнародний день ніндзя.
Щороку 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера заради економічного і соціального розвитку. Заснувала свято Організація Об’єднаних Націй в 1985 році. Цей день повинен спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності.
Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на Волині Михайло Корчев.
На Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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