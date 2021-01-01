5 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 грудня, день народження відзначає директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»(на фото)та адвокатІнформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Михайло і Петро - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.5 грудня українці святкують День працівників статистики в Україні., у світі - Міжнародний день ніндзя.Щороку 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера заради економічного і соціального розвитку. Заснувала свято Організація Об’єднаних Націй в 1985 році. Цей день повинен спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності.Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на ВолиніНа Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.